Tam 12 kurum dolar TL fiyatı için 2025 tahminini paylaştı! İşte doların 2025 patikası

28 Aralık 2024 11:04 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 11:44

Dev kurumlardan 2025 için dolar TL fiyatı tahminleri gelmeye devam ediyor. Kur için en yüksek ve en düşük tahminler 12 ekonomistin katılımıyla sıralandı. Yatırımcıların yakından takip ettiği doların, özellikle Merkez Bankası faiz indirim döngüsü ve KKM'nin bitecek olması ile hızla yükselmesi bekleniyor.

Dolar kuru beklentileri yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Foreks Haber, 12 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği beklenti anketinde 2025 sonu dolar kuruna ilişkin tahminleri sıraladı. Yatırımcıya rehber olacak anket ile dolar TL tahminleri belli oldu. DOLAR TL NE KADAR OLACAK? 12 aracı kurum temsilcisi dolar TL'nin 2025 yılında ne kadar olacağını hesapladı. 12 ekonomistin katılım sağladığı 2025 sonu dolar/TL beklenti anketinde medyan tahmin 43,6250 oldu. Kur için en yüksek tahmin 45,71 TL,

En düşük tahmin ise 42 lira oldu. Önceki anket döneminde yıl sonu dolar/TL beklentisi 42,8750 olarak gerçekleşmişti. Dolara dair yeni beklentiler şöyle; KKM BİTİYOR DOLAR ARTAR MI? Piyasalarda son günlerde dövizde yükseliş yaşanacağına dair söylentiler arttı. Uzmanlar ise "Rasyonel politikaların hedefi enflasyonu düşürmek. Dolayısıyla kurda güçlü yükseliş beklememek lazım." uyarısında bulundu. Döviz riskine karşı korunmak isteyenler için gram altın yatırımı önerildi. Öte yandan Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasına 2025 yılı içerisinde son verilmesinin planlandığını duyurdu. Eğer kurdaki değişim mevduat faizini aşarsa fark Hazine ya da Merkez Bankası tarafından karşılanıyordu. Ancak sistemin maliyeti, döviz kurlarının yükselmeye devam etmesiyle birlikte Hazine ve Merkez Bankası üzerinde büyük bir yük haline geldi. İlgili Haberler Döviz kurlarında son durum! İşte 28 Aralık 2024 dolar, euro ve sterlin fiyatı...