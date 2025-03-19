Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Kübra Çelepi

Tam 5 banka harekete geçti! Yüzde 3 seviyesinin altında konut kredisi faiz oranları ev sahibi yapacak

Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrası konut kredisi oranlarında düşüş yaşandı. Bankalar konut kredisi faiz oranlarını yüzde 2,60 seviyesine çekti. Ev hayali kuran tüketiciler en ucuz kredi aramalarına hız verirken nisan ayından sonra faiz indirimlerinin devam etmesiyle kredi oranlarının da daha aşağıya gelmesi bekleniyor. İşte konut piyasasında başlayan hareketlilik ve 2 milyon TL konut kredisinin güncel geri ödemesi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tam 5 banka harekete geçti! Yüzde 3 seviyesinin altında konut kredisi faiz oranları ev sahibi yapacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 12:37
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 12:41

En düşük konut kredisi veren banka belli oldu. Merkez Bankası'nın indirimlerinin ardından 5 banka yüzde seviyesinin altında konut kredisi seçenekleri sunuyor. En uygun oran yüzde 2,60 ile Kuveyt Türk öne çıktı. Konut piyasasında başlayan hareketlilik sürüyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinden sonra, ev hayalleri gerçek olmaya hazırlanıyor.

EN DÜŞÜK KONUT KREDİSİ VEREN BANKA BELLİ OLDU

Merkez Bankası aralık ayından itibaren gerçekleştirdiği üç faiz indirimi ile politika faizi yüzde 42,50 seviyesine çekti. Gelecek aylarda da faiz indirimlerinin devam etmesi bekleniyor. Faiz indirimlerinin ardından bankalar da krediler için pozisyon aldı. Kredi faiz oranları aşağı çekildi. İşte en uygun konut finansmanı oranları ve 2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi.

5 BANKA YÜZDE 3 SEVİYESİNİN ALTINDA KONUT KREDİSİ SAĞLIYOR

Ev alma hayali kuran tüketiciler en düşük konut kredisi aramalarını hızlandırıyor. Bankalar tarafından sunulan en uygun oran 2,60 olarak öne çıktı.

Yüzde 3 seviyesinin altında oran sunan bankalar şöyle;

  • KuveytTürk: Yüzde 2,60
  • Vakıf Katılım: Yüzde 2,74
  • Akbank: Yüzde 2,85
  • İş bankası: Yüzde 2,85
  • Garanti BBVA: Yüzde 2.91

2 MİLYON TL KONUT KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ

2.000.000 TL 120 ay vadeli konut kredileri geri ödeme tutarları şöyle;

Kuveyt Türk Konut Finansmanı

  • Kar Payı Oranı: %2,60
  • Aylık Taksit: 54.504,67 TL
  • Toplam Ödeme: 6.569.134 TL

Vakıf Katılım Konut Finansmanı

  • Kâr Payı Oranı: %2,74
  • Aylık Taksit: 57.024,94 TL
  • Toplam Ödeme: 6.862.892 TL

İş Bankası Ev Kredisi

  • Faiz Oranı: %2,85
  • Aylık Taksit: 59.025,46 TL
  • Toplam Ödeme: 7.109.755 TL
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Faiz kredi üst limiti 75 bin TL oldu! Özel banka acil nakit ihtiyacı olanların için harekete geçti

Akbank İlk Evim Konut Kredisi

  • Faiz Oranı: %2,85
  • Aylık Taksit: 59.025,46 TL
  • Toplam Ödeme: 7.115.815 TL

Garanti BBVA Konut Kredisi

  • Faiz Oranı: %2,91
  • Aylık Taksit: 60.123,70 TL
  • Toplam Ödeme: 7.251.699 TL

Kuveyt Türk Konut Finansmanı

  • Kar Payı Oranı: %2,60
  • Aylık Taksit: 54.504,67 TL
  • Toplam Ödeme: 6.569.134 TL
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İktidarın asgari ücrete ara zam ve emekli planı! 23 Mart dönüm noktası olacak
ETİKETLER
#konut kredisi
#Faizsiz Konut Kredisi
#Konut Kredisi İmkanları
#Konut Kredisi Kampanyası
#Bağımsız Konut
#Konut Endeksi
#Konut Finansmanı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.