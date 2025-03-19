Tam 5 banka harekete geçti! Yüzde 3 seviyesinin altında konut kredisi faiz oranları ev sahibi yapacak

Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrası konut kredisi oranlarında düşüş yaşandı. Bankalar konut kredisi faiz oranlarını yüzde 2,60 seviyesine çekti. Ev hayali kuran tüketiciler en ucuz kredi aramalarına hız verirken nisan ayından sonra faiz indirimlerinin devam etmesiyle kredi oranlarının da daha aşağıya gelmesi bekleniyor. İşte konut piyasasında başlayan hareketlilik ve 2 milyon TL konut kredisinin güncel geri ödemesi.

En düşük konut kredisi veren banka belli oldu. Merkez Bankası'nın indirimlerinin ardından 5 banka yüzde seviyesinin altında konut kredisi seçenekleri sunuyor. En uygun oran yüzde 2,60 ile Kuveyt Türk öne çıktı. Konut piyasasında başlayan hareketlilik sürüyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinden sonra, ev hayalleri gerçek olmaya hazırlanıyor.

EN DÜŞÜK KONUT KREDİSİ VEREN BANKA BELLİ OLDU

Merkez Bankası aralık ayından itibaren gerçekleştirdiği üç faiz indirimi ile politika faizi yüzde 42,50 seviyesine çekti. Gelecek aylarda da faiz indirimlerinin devam etmesi bekleniyor. Faiz indirimlerinin ardından bankalar da krediler için pozisyon aldı. Kredi faiz oranları aşağı çekildi. İşte en uygun konut finansmanı oranları ve 2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi.

5 BANKA YÜZDE 3 SEVİYESİNİN ALTINDA KONUT KREDİSİ SAĞLIYOR

Ev alma hayali kuran tüketiciler en düşük konut kredisi aramalarını hızlandırıyor. Bankalar tarafından sunulan en uygun oran 2,60 olarak öne çıktı.

Yüzde 3 seviyesinin altında oran sunan bankalar şöyle;

KuveytTürk: Yüzde 2,60

Vakıf Katılım: Yüzde 2,74

Akbank: Yüzde 2,85

İş bankası: Yüzde 2,85

Garanti BBVA: Yüzde 2.91

2 MİLYON TL KONUT KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ

2.000.000 TL 120 ay vadeli konut kredileri geri ödeme tutarları şöyle;

Kuveyt Türk Konut Finansmanı

Kar Payı Oranı: %2,60

Aylık Taksit: 54.504,67 TL

Toplam Ödeme: 6.569.134 TL

Vakıf Katılım Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %2,74

Aylık Taksit: 57.024,94 TL

Toplam Ödeme: 6.862.892 TL

İş Bankası Ev Kredisi

Faiz Oranı: %2,85

Aylık Taksit: 59.025,46 TL

Toplam Ödeme: 7.109.755 TL

Akbank İlk Evim Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,85

Aylık Taksit: 59.025,46 TL

Toplam Ödeme: 7.115.815 TL

Garanti BBVA Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,91

Aylık Taksit: 60.123,70 TL

Toplam Ödeme: 7.251.699 TL

Kuveyt Türk Konut Finansmanı