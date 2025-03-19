Tam 5 banka harekete geçti! Yüzde 3 seviyesinin altında konut kredisi faiz oranları ev sahibi yapacak

Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrası konut kredisi oranlarında düşüş yaşandı. Bankalar konut kredisi faiz oranlarını yüzde 2,60 seviyesine çekti. Ev hayali kuran tüketiciler en ucuz kredi aramalarına hız verirken nisan ayından sonra faiz indirimlerinin devam etmesiyle kredi oranlarının da daha aşağıya gelmesi bekleniyor. İşte konut piyasasında başlayan hareketlilik ve 2 milyon TL konut kredisinin güncel geri ödemesi.
En düşük konut kredisi veren banka belli oldu. Merkez Bankası'nın indirimlerinin ardından 5 banka yüzde seviyesinin altında konut kredisi seçenekleri sunuyor. En uygun oran yüzde 2,60 ile Kuveyt Türk öne çıktı. Konut piyasasında başlayan hareketlilik sürüyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinden sonra, ev hayalleri gerçek olmaya hazırlanıyor.
Merkez Bankası aralık ayından itibaren gerçekleştirdiği üç faiz indirimi ile politika faizi yüzde 42,50 seviyesine çekti. Gelecek aylarda da faiz indirimlerinin devam etmesi bekleniyor. Faiz indirimlerinin ardından bankalar da krediler için pozisyon aldı. Kredi faiz oranları aşağı çekildi. İşte en uygun konut finansmanı oranları ve 2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi.
Ev alma hayali kuran tüketiciler en düşük konut kredisi aramalarını hızlandırıyor. Bankalar tarafından sunulan en uygun oran 2,60 olarak öne çıktı.
Yüzde 3 seviyesinin altında oran sunan bankalar şöyle;
2.000.000 TL 120 ay vadeli konut kredileri geri ödeme tutarları şöyle;
Kuveyt Türk Konut Finansmanı
Vakıf Katılım Konut Finansmanı
İş Bankası Ev Kredisi
Akbank İlk Evim Konut Kredisi
Garanti BBVA Konut Kredisi
Kuveyt Türk Konut Finansmanı