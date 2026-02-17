Tamirci değil yapay zeka aranıyor! Ustalardan tüketiciyi korkutan uyarı geldi!

Elindeki ya da evindeki cihazı bozulanlar ilk iş bir tamirciye ulaşırken bir süredir tamir işleri için istenen yüksek rakamlar konuşuluyordu. Ancak son dönemde yapay zekanın yaygınlaşmasıyla beraber bu pratik değişmeye başladı. Hem fiyatların yüksek olması hem de hızlı çözümü nedeniyle pek çok kişi tamir işleri için ilk olarak yapay zekaya danışarak sorunu kendi kendine çözmeyi deniyor. Bu durumunda ustalar tarafında da bir yansıması oluyor. İşte detaylar...

"Vatandaşlar sizce neden yapay zekaya danışıyor ilk önce?" diye sorulan beyaz eşya tamircisi Köksal Cebeci "Ekonomik olsun diye" yanıtını verdi. Malzemenin ucuz, ustalığın pahalı olmasıyla beraber vatandaş için yapay zeka kullanımının mecburiyet haline geldiği aktarıldı.

Cebeci "Servis ücretimiz 800 TL'dir. Çamaşır makinelerinin da kazan rulmanları vardır. Onlar da 6 bin TL ile 12 bin TL arası değişiyor. Fırınlar da işte rezistanslar bozulur. Onlar da 3 bin TL civarında veya komitatörler bozulur, 5000 TL modeline göre" ifadelerini kullandı.

Mikrofon uzatılan bir vatandaş "Yapay zekaya danışıyorum. Mesela diyelim ki bir arıza kodu veriyorsa o arıza kodunu yazıp ilk önce onu bulmaya çalışıyorum" dedi.

TAMİRCİLERİN İŞLERİ AZALDI

Bu durumun tamircileri olumsuz etkilediği belirtildi. Cebeci "Yapay zekadan sonra işlerimiz tabii yüzde 40 ile yüzde 60 arası bir düşme yaşandı" şeklinde konuştu.

MASRAF İKİ KATINA ÇIKABİLİYOR

Kimi tamiratlar yapay zekayla çözülebiliyor ama çözülemeyenler de var. Cebeci, bir beyaz eşyayı örnek göstererek "Yapay zekaya sorularak bir tamirat işlemi gerçekleştirilmiş. Bir ay sonra, 2 ay sonra cihazın motoru yanmış. Şişme yapmış" dedi. Normalde ustaya gelip tamir yaptırsa 10 bin TL gibi bir rakam çıkacağını söyleyen Cebeci, cihazın şu anki masrafının 20 bin TL olduğunu söyledi. Vatandaşların sadece beyaz eşya tamiratında değil, otomobil ve telefon arızalarında da yapay zekaya danışır hale geldiği aktarıldı.