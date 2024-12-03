Tapu devir işlemlerinde yeni dönem! Resmi Gazete’de yayımlandı

03 Aralık 2024 16:25 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 16:25

Tapu devir işlemlerinde yeni dönem resmen başlıyor. Taşınmazın bulunduğu ilçeden randevu alma şartı kaldırıldı. Yeni yönetmelikte taraflar, istedikleri tapu müdürlüğünde işlemlerini tamamlayabilecek. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yetki Alanı Dışında ve Tarafların Farklı Birimlerde Bulunmaları Halinde Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni yönetmelik, tapu işlemlerinin elektronik ortamda daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini hedefliyor.

2023 ÖNCESİNDEKİ VEKALETNAMELERDE GEÇERLİ DEĞİL

Bu düzenlemeyle, tarafların farklı birimlerde bulunması veya taşınmazın başka bir yetki alanında kayıtlı olması durumunda, tapu işlemleri taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğünden yetki alınmaksızın elektronik ortamda tamamlanabilecek. Yönetmelik ayrıca, 21 Kasım 2023 tarihinden önce düzenlenen vekaletnamelerin bu kapsamda kullanılmasını da engelliyor.

Tapu işlemlerine ilişkin başvuru alınması, resmi senetlerin hazırlanması ve diğer tüm süreçler dijital ortamda yürütülecek. Bu yenilik, vatandaşların işlemleri daha pratik hale getirmeyi amaçlıyor. Yönetmelikle birlikte, yetki alanı dışındaki tapu işlemleri artık ülke genelinde hızlı, güvenli ve etkili bir şekilde yapılabilecek.