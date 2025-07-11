Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Tapu işlemlerinde bilinmeyen masraflar: Ev alırken bunlara dikkat!

Türkiye’de gayrimenkul alımında sadece evin bedeli değil, tapu harcı ve emlak komisyonu gibi ek masraflar da alıcıya ciddi yük getiriyor. Yasalara göre tapu harcını kim ödemeli? Ev alırken ya da satarken hangi masraflar var? İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tapu işlemlerinde bilinmeyen masraflar: Ev alırken bunlara dikkat!
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 16:19
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 16:28

satın alırken sadece mülkün bedelini değil, bununla birlikte gelen birçok ek masrafı da göze almak gerekiyor. Türkiye’de yasalara göre tapu harçlarının alıcı ve satıcı arasında eşit paylaşılması gerekse de pratikte bu kurala pek uyulmadığını biliyoruz. Uygulamada alıcı taraf, toplam yüzde 4’lük tapu harcının tamamını (hem kendi yüzde 2’sini hem de satıcının yüzde 2’sini) üstlenmek durumunda kalıyor. Bahsi geçen tapu harçlarının alım-satım bedeli üzerinden gerçekleşmesi gerekliyken, gene Türkiye’de karşılaşılan yaygın uygulamada, belediyeler tarafından belirlenen asgari rayiç bedeller üzerinden gösterilerek işlem yapıldığı görülüyor.

Tapu işlemlerinde bilinmeyen masraflar: Ev alırken bunlara dikkat!

Bu konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı, harçların gerçek satış bedelleri üzerinden ödenmesi için çalışmalar yürütüyor. Emlak danışmanlarına ödenen komisyonlar da alım-satım maliyetlerine ek yük getiriyor. Türkiye’de her iki taraftan ayrı ayrı yüzde 2 olmak üzere toplam yüzde 4’e kadar talep edilebiliyor. Üstelik bu komisyonlara yüzde 20 oranında de ekleniyor.

DÜNYA ORTALAMASININ ALTINDAYIZ

Denge Değerleme'nin yaptığı araştırmaya göre; Türkiye, gayrimenkul alım-satım masraflarında dünya ortalamasının altında kalıyor. 40 ülkeyi kapsayan analizde, işlem maliyetleri ortalama yüzde 11,7 seviyesindeyken, Türkiye bu oranın altında bir seviyede yer alıyor.

Tapu işlemlerinde bilinmeyen masraflar: Ev alırken bunlara dikkat!

Gelişmiş ülkelerde alım-satım masraflarının genellikle yüzde 10 ila yüzde 15 arasında değiştiği görülüyor. Rusya’da bu oran yüzde 26,5’e kadar çıkabiliyor. Birçok ülkede alıcı tarafın yükümlülükleri daha fazla olurken, transfer tax (devir vergisi), damga vergisi, stopaj gibi çeşitli vergilerle maliyetler ciddi şekilde artabiliyor.

Ayrıca, birçok ülkede , noter bedeli, avukatlık ücreti, kayıt harcı gibi kalemler de zorunlu olarak işlem masraflarına ekleniyor. Bazı ülkelerde ise bu oranlar eyalet ya da bölgelere göre değişiklik gösterebiliyor. Bu çalışmada, bu tür ülkeler için ortalama oranlar esas alındı.

Tapu işlemlerinde bilinmeyen masraflar: Ev alırken bunlara dikkat!

HANGİ MASRAFLAR KAPSAM DAHİLİNDE?

Yapılan araştırmada Türkiye’deki tapu döner sermaye harcı gibi alım satım masrafları içerisinde cüzi kalan tutarlar dahil edilmedi. Öte yandan, ülkemizde olduğu gibi birçok ülkede de bulunan ve ödeme yükümlülüğü satıcı tarafa ait olan değer artış kazancı vergisi de çalışma kapsamında dikkate alınmadı. Değer artış kazancı vergisi şartlı bir vergi olduğundan ve birçok ülke genelinde 5 yıllık süre dolmadan yapılan satışlarda söz konusu olduğundan bu vergi hesaplamaya katılmadı, sadece her koşulda mecburi olan vergiler dikkate alındı. Bunlara ilaveten, emlak danışmanlarına yapılan komisyon ödemeleri üzerinden ortaya çıkan KDV tutarları ve DASK gibi sigorta bedelleri de çalışmanın kapsamı dışında bırakıldı.

Tapu işlemlerinde bilinmeyen masraflar: Ev alırken bunlara dikkat!

BAZI ÜLKELERDE ALICI KOMİSYON ÖDEMİYOR

Araştırmanın sonuçlarına göre İngiltere, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, İsveç, Finlandiya, İspanya gibi ülkelerde emlak danışmanlığı ücreti yalnızca satıcı tarafından ödeniyor; alıcıdan komisyon alınmıyor. Kiralama işlemlerinde de Türkiye’den farklı olarak, hizmet bedelinin kiraya veren tarafından ödendiği örnekler mevcut.

Tapu işlemlerinde bilinmeyen masraflar: Ev alırken bunlara dikkat!
Tapu işlemlerinde bilinmeyen masraflar: Ev alırken bunlara dikkat!

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İslam Memiş son fırsat diyerek duyurdu: Elinde TL olanlar dikkat! Hemen alın
Çırak arayan esnaf yaz tatilinde de umutsuz: Haftalık 4 bin TL, aylık 100 bin TL
ETİKETLER
#gayrimenkul
#kdv
#komisyon
#tapu harcı
#Emlak Maliyetleri
#Satış Vergisi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.