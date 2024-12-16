Tapu sahipleri dikkat! Bakanlık harekete geçti: Teminat tutarları değişti

16 Aralık 2024 17:11 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 17:26

Kentsel dönüşümde teminat tutarlarını güncelleyen düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 6306 sayılı Kanun'un Uygulama Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, sürecin detaylarını yeniden şekillendiriyor.

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Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, kentsel dönüşüm uygulamalarında zorunlu teminat oranlarında önemli bir güncelleme yapıldı. Yönetmeliğin 13. maddesinin dokuzuncu fıkrasının (c) bendinde yer alan "yüzde 10" ibaresi "yüzde 6" olarak değiştirildi. Böylece, kentsel dönüşüm projelerinde teminat oranı 4 puan düşürülmüş oldu.

ZORUNLU TEMİNAT ORANI YÜZDE 6 OLDU

Yeni düzenlemeye göre, riskli yapıların yer aldığı parsellerde, gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinin kentsel dönüşüm projelerine başlamadan önce yapı ruhsatı almaları gerekiyor. Bu süreçte, yapı yaklaşık maliyet bedelinin yüzde 6’sı oranında teminatın ilgili idareye verilmesi şart koşuldu.

BAZI YAPILAR TEMİNATTAN MUAF TUTULDU

Değişiklikte, belirli koşullara sahip yapılar için istisnalar da tanımlandı. Buna göre:

Tek bir parselde yer alan,

Bir bodrum katı dışında en fazla iki katlı olan,

Toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi aşmayan yapılar

Parsel malikinin kendi yapısını inşa etmesi şartıyla teminattan muaf olacak. Ancak bu muafiyet, inşaat tamamlanmadan önce üçüncü kişilere satış yapılmaması koşuluyla sağlanacak. Bu şartın, yapının tapu kaydına işlenmesi de zorunlu hale getirildi. Yapılan bu değişiklikle, kentsel dönüşüm sürecinin daha kolay ve düşük maliyetli hale getirilmesi amaçlanıyor.