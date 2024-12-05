TOKİ kaçırılmayacak tapu fırsatı! Ucuz ev arayan acele etsin: 12 bin liraya ev sahibi olabilirsiniz

05 Aralık 2024 13:07 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 13:08

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye’nin farklı bölgelerinde uygun fiyatlarla konut sahibi olma imkânı sunmaya devam ediyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlara yönelik sunduğu fırsatlar, ev sahibi olmayı hayal edenler için cazip seçenekler oluşturuyor.

Türkiye'nin birçok ilinde dar gelirli vatandaşlara yönelik projeler geliştiren TOKİ​, Kırıkkale’de yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Delice ilçesi Aktepe Mahallesi’nde inşa edilecek 3. Etap projesi, özellikle ekonomik şartlara uygun ödeme planlarıyla dikkat çekiyor.

UCUZA EV PROJESİNİN DETAYLARI

Bu proje kapsamında toplam 126 konuttan 13 adet 2+1 daire satışa sunulacak. Konutların başlangıç fiyatı 489.021,93 TL olarak belirlenirken, düşük peşinat ve 120 aya kadar vade seçenekleri sunuluyor. Satışa çıkarılan daireler, 12.225,55 TL’den başlayan taksitlerle dar gelirli vatandaşlar için önemli bir fırsat oluşturuyor.

BAŞVURU SÜRECİ VE TARİHLER

Konut satın almak isteyenler için başvurular, 9 Aralık 2024 ile 13 Aralık 2024 tarihleri arasında kabul edilecek. Başvuru ücreti 2.000 TL olup, işlemler T.C. Ziraat Bankası’nın tüm şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek. Projeye başvuranlar arasında yapılacak kura çekimi ise 20 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Kura sonucunda hak sahibi olan asil alıcılar, 2 Ocak 2025 ile 10 Ocak 2025 tarihleri arasında sözleşmelerini imzalayabilecek. Asil alıcıların sözleşme imzalamadığı daireler için ise yedek alıcılar devreye girecek ve sözleşme imzalama süreci 17 Ocak 2025 tarihinde tamamlanacak. Tüm sözleşme işlemleri, Ziraat Bankası’nın Kırıkkale/Delice şubesinde yapılacak.

DAR GELİRLİ VATANDAŞLAR İÇİN BÜYÜK FIRSAT

TOKİ tarafından belirlenen özel şartlar ve ödeme koşulları, alıcıların bütçesine uygun seçenekler sunuyor. Ayrıntılı bilgilere ve şartlara, TOKİ’nin resmi duyuru kanallarından ulaşabilirsiniz. Ev sahibi olmayı hayal eden dar gelirli vatandaşlar için bu proje, uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla öne çıkıyor. Başvuru sürecini kaçırmamak için TOKİ’nin resmi internet sitesini ziyaret edebilir ve detaylı bilgilere erişebilirsiniz.