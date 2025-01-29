Tapu sahipleri dikkat! Bu şartı karşılamayanın mirası elden gidebilir

29 Ocak 2025 10:10 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 10:21

Milyonlarca tapu sahibini yakından ilgilendiriyor. Mirasla ilgili kritik detay belli oldu. Bu şartı karşılamayan kişilerin mirası tehlikeye girebilir.

Miras, bir kişinin vefatıyla birlikte geride bıraktığı taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının, Türk Medeni Kanunu’na uygun şekilde belirlenen mirasçılar arasında paylaştırılması sürecidir. Ancak, bazı durumlarda mirasçılar bulunamazsa veya belirli şartlar sağlanmazsa, mirasın devlete kalması söz konusu olabilir.

MİRASIN KİMLERE KALACAĞI NASIL BELİRLENİR?

Türk Medeni Kanunu’na göre miras öncelikli olarak yasal mirasçılara devredilir:

EŞ VE ÇOCUKLAR: Vefat eden kişi evliyse, miras öncelikle eşine ve çocuklarına kalır.

Vefat eden kişi evliyse, miras öncelikle eşine ve çocuklarına kalır. ANNE VE BABA: Eğer çocuk yoksa ve eş de vefat etmişse, miras anne ve babaya eşit olarak bölüştürülür.

Eğer çocuk yoksa ve eş de vefat etmişse, miras anne ve babaya eşit olarak bölüştürülür. KARDEŞLER: Anne ve babanın hayatta olmaması durumunda, miras kardeşlere geçer.

Anne ve babanın hayatta olmaması durumunda, miras kardeşlere geçer. DİĞER AKRABALAR: Eğer kardeş de yoksa, miras amca, hala, dayı ve teyze gibi daha uzak akrabalara devredilir.

Eğer kardeş de yoksa, miras amca, hala, dayı ve teyze gibi daha uzak akrabalara devredilir. HİÇBİR MİRASÇI YOKSA: Mirasçısı bulunmayan durumda, Türk Medeni Kanunu’na göre miras devlete geçer.

VASİYETNAMENİN ÖNEMİ

Kişiler, mal varlıklarının nasıl paylaşılacağını belirlemek için vasiyetname hazırlayabilir. Ancak, yasal mirasçıların saklı pay hakkı bulunur. Yani, mirasın tamamı farklı bir kişiye bırakılamaz; belirli bir kısmı yasal mirasçılara ayrılmak zorundadır.

HUKUKİ DESTEK ŞART

Özellikle çocuğu olmayan kişilerin, miraslarını istedikleri kişilere bırakabilmesi için vasiyetname düzenlemeleri büyük önem taşır. Gelecekte yaşanabilecek hak kayıplarını önlemek ve süreci en sağlıklı şekilde yönetmek adına bir hukuk uzmanından destek alınması önerilir.