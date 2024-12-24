Tapu sahipleri dikkat! Bu tuzağa düşmeyin: Mal varlığınızı kaybedebilirsiniz

24 Aralık 2024 15:47 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 17:05

Son dönemde dolandırıcılar, "imar artışı" vaadiyle tapu sahiplerini hedef almaya başladı. Özellikle kentsel dönüşüm bölgelerinde yaşayanlar, bu tür vaatlerle yüksek miktarlarda dolandırılma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar, gerçek sürecin işleyişine dair bilgi sahibi olmanın bu tür dolandırıcılıklara karşı en etkili korunma yöntemi olduğunu söyleyerek önemli uyarılarda bulundu.

Son dönemde çeşitli sektörlerde dolandırıcılık​ faaliyetlerine tanık olunurken, dolandırıcılar bu kez "imar artışı" durumunu fırsata çevirdi. Özellikle kentsel dönüşüm bölgelerinde yaşayan vatandaşları hedef alan bu kişiler, yüksek meblağlar talep ederek hem umutları sömürüyor hem de maddi kayıplara neden oluyorlar. Uzmanlar, bu tür dolandırıcılıklara karşı vatandaşları uyarıyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM BÖLGELERİ HEDEFTE

Gecekonduların ve kentsel dönüşüme girecek sitelerde yaşayan vatandaşların bu tür vaatlerle dolandırıldığına dikkat çeken hukukçular ve gayrimenkul​ uzmanları, imar planı değişikliği yapabileceğini iddia eden kişilere güvenilmemesi gerektiğini belirtti. Resmi süreçlere uygun hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen uzmanlar, bilinçsiz bir şekilde vekaletname verilmemesi ve ödeme yapılmadan önce dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Ali Yüksel, kentsel dönüşüm bölgelerinde "imar artışı" vaat eden kişilerin yüksek ücretler talep ettiğine dair duyumlar aldıklarını söyledi. Yüksel, büyükşehirlerde imar planı değişikliklerinin belediyeler veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sorumluluğunda olduğuna işaret ederek, bireysel çabalarla bu tür değişikliklerin yapılmasının mümkün olmadığını belirtti.

VEKALET VE ÖDEME KONUSUNDA UYARILAR

Ali Yüksel, bazı maliklerin dolandırıcılara verdikleri vekaletnamelerle yanlış başvurular yaptıklarını veya hiç başvuru yapılmadan ücret talep edildiğini söyledi. Bu durumlarda vatandaşların zarar gördüğünü ifade eden Yüksel, "Vekaletnamede hangi işlemlerin yapılacağı açıkça belirtilmeli ve şüpheli durumlarda vekaletler iptal edilmelidir" dedi.

İMAR ARTIŞI KOLAY DEĞİL

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, imar artışı ve emsal artışının sanıldığı kadar kolay olmadığını belirterek, yasal süreçlerin karmaşık ve detaylı dosyalarla yönetildiğini vurguladı. Kiraz, "Özellikle 'çantacı' olarak bilinen kişilere güvenilmemesi, süreç tamamlanmadan herhangi bir ödeme yapılmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Kiraz ayrıca, Bakanlığın yalnızca mevcut imar haklarının dönüşüm için yetersiz olduğu durumlarda sınırlı iyileştirmeler yapabildiğini, bunun dışında bireysel veya keyfi değişikliklerin mümkün olmadığını ifade etti.

SUİSTİMALLERE KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Üyesi Tuğçe Altınkilit ise, kendisini uzman olarak tanıtan kişilerin sahte rapor ve yönetmeliklerle vatandaşları kandırdığını belirtti. Altınkilit, hazine arazileri veya imar planı yapılamayacak alanları imara açacaklarını iddia edenlere karşı vatandaşların uyanık olması gerektiğini söyledi. Uzmanlar, bu süreçlerin yalnızca yetkili şehir plancıları, kentsel dönüşüm ofisleri ve bilirkişilerle yürütülmesi gerektiğinin altını çizerken, dolandırıcılara karşı gerekli mercilere şikayette bulunulması çağrısında bulundu.