Tapu sahipleri için her şey sil baştan: Miras paylaşımında yeni dönem başladı!

Miras paylaşımında devrim niteliğinde bir değişiklik yürürlüğe girdi. Tapuda mirasın eşit bölüştürülmesi zorunluluğu artık kaldırıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte, mirasçılar taşınmazların devrini kendi aralarında yazılı bir anlaşmayla gerçekleştirebilecek. Bu işlemler için artık noter onayı aranmayacak. Amaç, aile içi anlaşmazlıkları azaltmak ve işlemleri daha hızlı hale getirmek.

HİSSELİ TAPULARDA SATIŞ İÇİN ORTAK ONAY ŞARTI

Yapılan düzenlemeler yalnızca miras paylaşımıyla sınırlı değil. Hisseli tapularla ilgili de dikkat çeken yenilikler getirildi. Bundan böyle hisseli gayrimenkullerin satışı için tüm hissedarların onayı gerekecek. Tarafların işlemlerde bizzat bulunması ya da avukat aracılığıyla temsil edilmeleri şart olacak. Bu değişikliğin, tapu işlemlerinde şeffaflığı ve güvenliği artırması bekleniyor.

EŞİT PAYLAŞIM YERİNİ UZLAŞMAYA BIRAKIYOR

Önceki sistemde mirasın eşit olarak dağıtılması zorunluydu. Ancak bu uygulama aile bireyleri arasında sık sık tartışmalara neden oluyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte mirasçılar, aralarında yazılı mutabakat sağlayarak mirası tercihlerine göre paylaşabilecek. Uzmanlara göre bu adım, aile içi ilişkilerde gerginlikleri azaltarak uzlaşmayı teşvik edecek.

DAVA YÜKÜ HAFİFLEYECEK

Gayrimenkul hukukçuları ve noterler, düzenlemenin önemli bir boşluğu doldurduğunu belirtiyor. Noter şartının kaldırılması sayesinde işlemler daha hızlı yürütülecek. Aynı zamanda, miras paylaşımı kaynaklı dava sayısında da ciddi bir düşüş bekleniyor. Hukuki süreçlerin sadeleşmesiyle birlikte, miras paylaşımının daha barışçıl ve pratik bir zemine oturacağı öngörülüyor.