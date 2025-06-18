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Ekonomi
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Editor
 | İrem Çınar

Tapu sahipleri için her şey sil baştan: Miras paylaşımında yeni dönem başladı!

Miras paylaşımında beklenen değişiklik hayata geçirildi. Yeni uygulama ile tapu işlemleri kolaylaşırken mirasçılar arasındaki hukuki sorunların azaltılması amaçlanıyor. Düzenleme, milyonlarca kişinin hayatını doğrudan etkiliyor.

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Tapu sahipleri için her şey sil baştan: Miras paylaşımında yeni dönem başladı!
KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
18.06.2025
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
18.06.2025
saat ikonu 10:52

Miras paylaşımında devrim niteliğinde bir değişiklik yürürlüğe girdi. Tapuda mirasın eşit bölüştürülmesi zorunluluğu artık kaldırıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte, mirasçılar taşınmazların devrini kendi aralarında yazılı bir anlaşmayla gerçekleştirebilecek. Bu işlemler için artık noter onayı aranmayacak. Amaç, aile içi anlaşmazlıkları azaltmak ve işlemleri daha hızlı hale getirmek.

Tapu sahipleri için her şey sil baştan: Miras paylaşımında yeni dönem başladı!

HİSSELİ TAPULARDA SATIŞ İÇİN ORTAK ONAY ŞARTI

Yapılan düzenlemeler yalnızca miras paylaşımıyla sınırlı değil. Hisseli tapularla ilgili de dikkat çeken yenilikler getirildi. Bundan böyle hisseli gayrimenkullerin satışı için tüm hissedarların onayı gerekecek. Tarafların işlemlerde bizzat bulunması ya da avukat aracılığıyla temsil edilmeleri şart olacak. Bu değişikliğin, tapu işlemlerinde şeffaflığı ve güvenliği artırması bekleniyor.

Tapu sahipleri için her şey sil baştan: Miras paylaşımında yeni dönem başladı!

EŞİT PAYLAŞIM YERİNİ UZLAŞMAYA BIRAKIYOR

Önceki sistemde mirasın eşit olarak dağıtılması zorunluydu. Ancak bu uygulama aile bireyleri arasında sık sık tartışmalara neden oluyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte mirasçılar, aralarında yazılı mutabakat sağlayarak mirası tercihlerine göre paylaşabilecek. Uzmanlara göre bu adım, aile içi ilişkilerde gerginlikleri azaltarak uzlaşmayı teşvik edecek.

Tapu sahipleri için her şey sil baştan: Miras paylaşımında yeni dönem başladı!

DAVA YÜKÜ HAFİFLEYECEK

Gayrimenkul hukukçuları ve noterler, düzenlemenin önemli bir boşluğu doldurduğunu belirtiyor. Noter şartının kaldırılması sayesinde işlemler daha hızlı yürütülecek. Aynı zamanda, miras paylaşımı kaynaklı dava sayısında da ciddi bir düşüş bekleniyor. Hukuki süreçlerin sadeleşmesiyle birlikte, miras paylaşımının daha barışçıl ve pratik bir zemine oturacağı öngörülüyor.

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ETİKETLER
#Tapu Dairesi
#Tapu Ve Kadastro
#Hissel Tapu
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#Tapu Harçlari
#Tapu Daireleri
#Mirasçılar
#Ekonomi
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