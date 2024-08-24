Tapu sahiplerine müjde! Bakanlık 2 yıl düzenli ödeme verecek

24 Ağustos 2024 17:20 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 17:28

Tarım arazisi kiralamak isteyenler dikkat! Tüm detaylar belli oldu

Tarım arazisi kiralamak isteyenler dikkat! Tüm detaylar belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarla tapusu olanları sevindirecek haberi verdi. Yeni düzenleme, mülkiyeti gerçek veya tüzel kişilere ait olan ve iki yıl boyunca kullanılmayan tarım arazilerinin sezonluk olarak kiraya verilebilecek. Böylece arazi sahipleri düzenli gelir elde etme imkanı sağlayacak.

TAPU SAHİPLERİ ARAZİLERİNİ KİRAYA VEREBİLECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni düzenlemeye göre, mülkiyeti gerçek veya tüzel kişilere ait olan ve iki yıl boyunca kullanılmayan tarım araziler sezonluk kiralanacak.

Bu araziler tarımsal amaçlarla kiraya verilecek.

Tapu sahiplerine, arazilerini kiraya vererek düzenli bir ödeme yapılacak.

İki yıl boyunca ekilmemiş tarım arazileri kiralanarak tarımsal üretime kazandırılacak.

İŞLENMEYEN ARAZİLER TESPİT EDİLECEK

Arazi Tespit Komisyonları işlenmeyen arazileri tespit edip öncelikli olarak o bölgede yaşayanlara, sivil toplum kuruluşlarına ve meslek odalarına kiralama yapacak.

Birden fazla başvurularda en yüksek teklifi veren kişi kiralamayı alacak.

Başvurular, tarım arazisi kiralama talep formunun doldurulması ve Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden yapılabilecek.