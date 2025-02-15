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 | İrem Çınar

Tapu sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Gecikme faiziyle karşı karşıya kalabilirsiniz

2025 yılı emlak vergisi ödemeleri 3 Mart’ta başlıyor. Vergi oranlarında yüzde 21,96’lık artış yapılırken, büyükşehirlerde ve diğer illerde farklı oranlar uygulanacak. Ödeme tarihleri, muafiyetler ve diğer önemli detaylar, gayrimenkul sahiplerinin yakından takip etmesi gereken konular arasında yer alıyor.

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Tapu sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Gecikme faiziyle karşı karşıya kalabilirsiniz
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.02.2025
saat ikonu 15:29
|
GÜNCELLEME:
15.02.2025
saat ikonu 15:32

Gayrimenkul sahipleri için her yıl düzenli olarak ödenmesi gereken emlak vergisi, 2025 yılında da belirlenen takvim doğrultusunda tahsil edilecek. Vergi mükelleflerinin gecikme faiziyle karşılaşmamak için ödeme tarihlerini takip etmesi önem taşıyor.

ÖDEME TAKVİMİ

2025 yılı emlak vergisi ödemeleri 3 Mart itibarıyla başlayacak. Verginin ilk taksitinin en geç 2 Haziran’a kadar yatırılması gerekiyor. İkinci taksit ise Kasım ayında ödenecek. Dileyen mükellefler her iki taksiti tek seferde ödeme imkanına da sahip olacak.

VERGİ ORANLARINDA ARTIŞ

Bu yıl emlak vergisi, yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırıldı. Bu kapsamda, 2025 yılı için emlak vergisinde yüzde 21,96 oranında bir artış gerçekleşti.
BÜYÜKŞEHİR VE DİĞER İLLER ARASINDAKİ FARKLAR
Emlak vergisi oranları, taşınmazın bulunduğu yerleşim yerine göre değişiklik göstermektedir.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE BAĞLI İLLERDE:

Konutlar için binde 2
İş yerleri için binde 4
Arsalar için binde 6
Araziler için binde 2

BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE:

Konutlar için binde 1
İş yerleri için binde 2
Arsalar için binde 3
Araziler için binde 1 şeklinde uygulanacaktır.

GECİKME FAİZİ VE ÖDEME SEÇENEKLERİ

Emlak vergisinin zamanında ödenmemesi durumunda, aylık yüzde 4,5 oranında gecikme faizi uygulanacaktır. Vergi ödemeleri belediyelerden, e-Devlet sistemi üzerinden veya ilgili bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

EMLAK VERGİSİNDEN MUAFİYET

Belirli şartları taşıyan mükellefler emlak vergisinden muaf tutulmaktadır. Geliri olmayan emekliler, engelliler, gazi ve şehit yakınları gibi gruplar, belirli koşullar altında bu vergiyi ödemekten muaf olabilirler. Muafiyet durumlarıyla ilgili kesin bilgi almak için ilgili belediyelerle iletişime geçmek gerekmektedir. Zamanında ve doğru ödeme yaparak ek faiz yüküyle karşılaşmamak adına emlak vergisi takvimini takip etmek büyük önem taşıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kiracı emlak vergisi öder mi?
Sahip olunan evde kiracının oturuyor olması vergi yükümlülüğünüzde herhangi bir etkiye neden olmaz. Konut vergilerini daima ev sahibi öder.
ETİKETLER
#tapu harcı
#Tapu İl Müdürlüğü
#Ekonomi
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