Tapu ve kadastroda dijital dönem: 1 Ocak'tan itibaren zorunlu olacak

14 Aralık 2024 09:57 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 10:09

1 Ocak 2025’ten itibaren Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, kat irtifakı ve kat mülkiyeti işlemlerinde 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli’ni zorunlu hale getiriyor. Bu yenilikle, dijitalleşme sürecine hız kazandırılması ve afet yönetiminde daha etkili çözümler sunulması hedefleniyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, gayrimenkul sektöründe dijitalleşme adına devrim niteliğinde bir uygulamayı hayata geçiriyor. Genel Müdür Hakan Gedikli’nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, kat irtifakı ve kat mülkiyeti işlemlerinde 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli kullanımı, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren zorunlu hale gelecek.

Bu yenilik, "3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi" kapsamında uygulanacak ve yapıların dijital ortamda güvenli, şeffaf bir şekilde kaydedilmesini ve denetlenmesini sağlayacak. Gedikli, yeni sistemle birlikte mimari projelerle birlikte 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modelleri’nin güvenli bir elektronik ortamda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne iletileceğini belirtti. Ülke genelinde zorunlu olacak bu uygulama, "Dijital Bina" konsepti çerçevesinde yürütülecek. Detaylı bilgiye dijitalbina.tkgm.gov.tr adresinden ulaşılabileceği açıklandı.

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Hakan Gedikli, bu sistemin gayrimenkul sektörüne önemli katkılar sunacağını vurguladı. 3 boyutlu modelleme sayesinde tapu işlemlerinin daha güvenli, şeffaf ve hızlı bir şekilde yürütüleceğini ifade eden Gedikli, uygulamanın yalnızca sektöre değil, Türkiye’nin dijitalleşme hedeflerine de büyük bir katkı sağlayacağını söyledi.

Yeni sistemin, doğal afet risklerini azaltma ve afet yönetim süreçlerini iyileştirme konusunda da önemli bir rol üstleneceğine dikkat çeken Gedikli, tüm paydaşların bu yeniliğe uyum sağlamaları için gereken hazırlıkları tamamlaması gerektiğini belirtti. Gedikli, "Belirtilen tarihe kadar tüm tarafların sistemin gerekliliklerini yerine getireceğine inanıyorum" diyerek sektör temsilcilerine çağrıda bulundu.

DOĞAL AFETLERE KARŞI DAHA GÜVENLİ YAPILAR

3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli’nin kullanımı, yalnızca tapu işlemlerinde şeffaflığı artırmakla kalmayacak, aynı zamanda doğal afetlerden sonra yapıların denetlenmesi ve risk yönetimi süreçlerini de etkin bir şekilde destekleyecek.

Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirilen bu uygulama, gayrimenkul işlemlerinde güvenilirliği artırırken, akıllı şehirler vizyonuna katkı sunacak.