Tapuda artık zorunlu! 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

23 Aralık 2024 11:45 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 12:06

Tapu işlemlerinde önemli bir değişiklik devreye giriyor. 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle, çipli kimlik kartı kullanmayanlar tapu dairelerinde işlem yapamayacak. Sahteciliği önlemeyi amaçlayan bu uygulama, aynı zamanda işlem süreçlerinin hızlanmasını sağlayacak.

Türkiye'de tapu işlemleriyle ilgili önemli bir değişiklik hayata geçiriliyor. 1 Ocak 2025 itibariyle, eski tip nüfus cüzdanlarıyla tapu müdürlüklerinde işlem yapılamayacak. 2016'dan itibaren başlayan çipli kimlik kartlarına geçiş süreci kapsamında, eski kimliklerin tapu işlemlerinde geçerliliği sona eriyor.

SON GÜN 31 ARALIK

Bu değişiklik, kimlik doğrulama süreçlerinin güvenliğini artırmayı ve sahteciliğin önüne geçmeyi amaçlıyor. Tapu işlemlerinde mağduriyet yaşanmaması için kimliklerin 31 Aralık 2024'e kadar yenilenmesi gerekiyor. Kimlik değiştirmek isteyenler, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine başvurarak veya e-Devlet üzerinden işlemi gerçekleştirebilecek. Çipli kimlik kartları, gayrimenkul alım-satımı, miras işlemleri ve mirasçı belirleme gibi önemli tapu işlemlerinin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayacak.

ESKİ KİMLİK KARTLARI TARİHE KARIŞIYOR

Ayrıca, bu yeni uygulama, işlem hızını artırarak bürokratik süreci kolaylaştıracak. Çipli kimlik kartları, e-İmza ve kimlik doğrulama sistemleri gibi dijital hizmetlerle uyumlu çalışarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kimlik bilgilerini güvenli bir şekilde tespit etmeye olanak tanıyacak.