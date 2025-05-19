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Ekonomi
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 | Onur Kaya

Tapuda yeni dönem! Noter işlemlerinde bu uygulama zorunlu

Tapu devrinde yeni dönem başlıyor. Noter belgelerinde zorunlu bir uygulama hayata geçirilecek. Böylece noter işlemleri daha güvenli hale gelecek.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.05.2025
saat ikonu 17:32
|
GÜNCELLEME:
19.05.2025
saat ikonu 17:43

Noter mührünün sahtesini yapıyorlar. O sahte mühürle arsa ve daire satıyorlar. Dolandırıcılar insanların bir ömür biriktirdiğini bir dakikada ellerinden alıyorlar.

NOTERDE MÜHÜR DEVRİ BİTİYOR

Adalet Bakanlığı tapu işlemlerindeki bu sahtekarlığa karşı harekete geçti. Artık noter belgelerinde mühür dönemi sona eriyor.

Tapuda yeni dönem! Noter işlemlerinde bu uygulama zorunlu

VATANDAŞ MAĞDUR!

2023’te noter aracılığıyla taşınmaz devir işlemleri başladı. Ancak dolandırıcılar bunu da fırsata çevirdi. Sahte noter mühürleri yaptı. O sahte mühürle sahte belge hazırladı. Hem mülk sahipleri hem de gayrimenkul danışmanları mağdur oldu. Taşınmaz devrini kolaylaştıran düzenleme kötüye kullanıldı.

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ADALET BAKANLIĞI DÜĞMEYE BASTI

Bunun üzerine adalet bakanlığı harekete geçti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ilk sinyali verdi ve noter sisteminde değişikliğe gidileceğini duyurdu.

Tapuda yeni dönem! Noter işlemlerinde bu uygulama zorunlu

TAPUDA KAREKOD DÖNEMİ

Artık noter mührünün yerini karekod alacak. Noter belgelerinde karekod uygulaması zorunlu olacak. Böylelikle işlemler daha güvenli hale gelecek. Taşınmaz alım satımında sahteciliğin önüne geçilecek.

Tapuda yeni dönem! Noter işlemlerinde bu uygulama zorunlu

ALICI DA SATICI DA GÜVENDE

Çok sayıda resmi evrakta kullanılan karekod zorunluluğu noterler için de yürürlüğe girecek. Bu uygulama, tapu devir işlemlerinde alıcıyı da satıcıyı da koruyacak.

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#Ekonomi
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