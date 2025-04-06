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 | Kübra Çelepi

Tapunuz var ve hala yapmadıysanız dikkat! Yarın son gün: Büyük cezası var

Kira gelir vergisi beyannamesi için son gün 7 Nisan 2025'e uzatılmıştı. Anlaşmalı bankaların şubeleri, internet, telefon ve mobil bankacılık gibi alternatif kanallar ile PTT şubelerinden de ödeme gerçekleştirebiliyor. Ayrıca tüm vergi dairelerinden de ödeme yapılabiliyor. . Birinci taksit, damga vergisiyle 7 Nisan, ikinci taksit ise 31 Temmuz'a kadar yatırılabilecek. İlk taksidi yatırmayanlara büyük cezalar yolda.

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KAYNAK:
Kübra Çelepi
|
GİRİŞ:
06.04.2025
saat ikonu 17:16
|
GÜNCELLEME:
06.04.2025
saat ikonu 17:19

Tapu sahipleri için kritik gün. 7 Nisan, kira gelir vergisi beyannamesi için son gün. Konut sahiplerinin yıllık kira geliri 33 bin lirayı aştığında, iş yeri sahiplerinin ise 230 bin lirayı aştığında vergiye tabi tutuluyor.

Tapunuz var ve hala yapmadıysanız dikkat! Yarın son gün: Büyük cezası var

KİRA GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ İÇİN SON YARIN

2025 kira gelir vergisi beyannamesi için son gün 7 Nisan. Ramazan Bayramı nedeniyle süre 2 Nisan'dan 7 Nisan'a uzatılmıştı.

  • Konut sahipleri için yıllık 33.000 TL'yi aşan kira gelirleri beyan edilecek.
  • İş yeri sahipleri için bu tutar 230.000 TL.
Tapunuz var ve hala yapmadıysanız dikkat! Yarın son gün: Büyük cezası var
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Beyannameler, GİB'in dijital platformları üzerinden verilebilir ve ödemeler anlaşmalı bankalar üzerinden yapılabilir. 2025'teki vergi, Nisan ve Temmuz'da iki taksitte ödenebilir. Beyanname süresinde verilmezse özel usulsüzlük cezası uygulanacak. Ayrıca gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası da söz konusu olacak.

Tapunuz var ve hala yapmadıysanız dikkat! Yarın son gün: Büyük cezası var
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