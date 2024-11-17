Tapusu olana devlet kira verecek! 2025 yılında başlıyor

17 Kasım 2024 14:30 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 15:14

Tarım arazilerini atıl kalmaktan kurtaracak formül, Resmi Gazete'de yayımlandı. Devlet iki yıl işlenmeyen tarım arazisini kiraya verecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 776 bin hektar ekilmeyen tarım arazisi olduğunu tespit etti. 2025 yılında başlayacak uygulama ile ekilmeyen araziler tarıma kazandırılacak. Yapılacak kiralamalarda herhangi bir şekilde mülkiyet hakkına dokunulmayacak.

Tarım arazisi kiralamak isteyenler dikkat! Tüm detaylar belli oldu

Tarım arazisi kiralamak isteyenler dikkat! Tüm detaylar belli oldu

Tarımda yeni bir dönem başlıyor. İşlenmeyen tarım arazileri​ yeni düzenleme ile birlikte artık kiraya verilerek üretime kazandırılmış olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı​ tarafından hazırlanan işlenmeyen tarım arazilerinin tarımsal amaçlı kiraya verilmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Artık özellikle mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait ve üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazileri bakanlık tarafından tarımsal amaçlı sezonluk olarak kiraya verilecek.

EKİLMEYEN TARIM ARAZİSİ KİRALANACAK

Devlet, iki yıl üst üste ekilmeyen tarım arazilerini kiraya verecek. Hiçbir çiftçinin kâr elde ettiği arazisini boş bırakmayacak. Üst üste 2 yıl süreyle işlenmeyen tarım arazileri yeni düzenleme doğrultusunda arazinin vasfının değiştirilmemesi ve kiralayan tarafından tarımsal üretimde kullanılması şartıyla bakanlık tarafından sezonluk olarak kiralanacak.

Arazilerin tespiti amacıyla il ve ilçe müdürlüğü bünyesinde arazi tespit komisyonu oluşturulacak. Bu çerçevede daha dikkatli bir şekilde denetlenme imkanına da sahip olacak. Yerinde gerçekleştirilecek arazi kontrolleri ile birlikte işlenmeyen tarım arazileri tek tek tespit edilecek.

YA İŞLE YA DA KİRAYA VER

Dikili ve örtü altı tarım arazileri kiralama işlemi kapsamına kesinlikle alınmayacak. Bu noktada arazi sınıfı, arazi büyüklüğü yani parsel büyüklüğü ve verimlilik durumu tarımsal üretim için ekonomik olmayan arazilerin bu durumu tutanak altına alınarak yine o yılki kiralama işlemlerine dahil edilmeyebilecek.

Tarım arazilerinin rayiç kira bedeli de bir komisyon vasıtasıyla tespit edilecek fiyat neyse ona göre kiralayacak kişinin hesabından arazi sahibinin hesabına aktarılacak.

Uygulama 2025 yılından itibaren başlayacak. 2025-2026 yılında ekim yapmayan çiftçiler, 2027 yılında eğer bu kanun devam ederse, 2027 yılında devlet araziyi kiraya verecek. 2 yıl üst üste çiftçi ekmezse, bu şekilde başkasına kiraya verecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı üst üste 2 yıl ekilmeyen tarım arazilerini kiralayarak 776 bin hektarlık araziyi tarıma kazandırmayı hedefliyor.

TARIM ARAZİSİ NASIL KİRALANIR?

Hazineye ait tarım arazilerini kiralamak isteyenlerin, başvuru süresi içerisinde Tarım Arazisi Kiralama Talep Formu (Ek-1) ile taşınmazın bulunduğu yerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekiyor.

KİRA SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Devler arazilerini kiralama talebinde bulunulmasının ardından yapılan “Kira Sözleşmesi” hiçbir şekilde devredilemeyeceği gibi ortak alınması gibi bir durum da söz konusu değildir.

ARAZİ KİRALAMADA ÖNCELİK KİMİN OLACAK?

Kiralama için arazi tespit komisyonları kurulacak her ilçede 5 asil ve 2 yedek üyenin onayı ile kiralama yapılabilecek. Ayrıca kiralamada öncelik ekilmeyen tarlanın tapu üzerindeki hak sahiplerinde olacak.

TARIMSAL DESTEKLERDEN YARARLANILABİLECEK Mİ?

Kiraya verilecek tarım arazisinde kiracılar bu arazilerle ilgili tarımsal desteklerden ne kadar alan kiraladıysa kiraladığı sezon boyunca kendi arazisiymiş gibi desteklerden yararlandırılacak.