Tapusunu hemen almak isteyenler dikkat! TOKİ'den yüzde 25 indirim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için 'Yüzde 25 İndirim Kampanyası' düzenliyor.

BORCUNU ERKEN ÖDEMEK İSTEYENE YÜZDE 25 İNDİRİM

Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 25 oranında indirim yapılacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 22 Eylül – 17 Ekim 2025 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.

KISMİ ÖDEME YAPILABİLİYOR

Tüm borç bakiyesini kapatamayacak tüketiciler de kampanyadan şöyle yararlanabilecek: borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla ödeme yapılırsa yüzde 25 indirimden kısmi faydalanılabiliyor.

BÜYÜK KAMPANYA YARIN BAŞLIYOR

TOKİ2nin borç ödemeyi kolaylaştıran kampanyası 22 Eylül – 17 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. Tüketiciler ilgili bankaya bu tarihler arasında başvuruda bulunabilecek.

KAMPANYA HANGİ PROJELERİ KAPSIYOR?

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor.

TAKSİT SAYISI 12'DEN AZ OLANLAR FAYDALANAMAYACAK

Kampanyadan, TOKİ tarafından satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamayacak.