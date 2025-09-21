Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
24°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Marketler pazar günü kapanacak mı? Bakan Bolat'tan açıklama geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat; marketlerin pazar günü kapanma durumu, fahiş fiyat ve stokçuluk, yanıltıcı reklamlar, sahte indirimler, etiket denetimlerine ilişkin tüketicinin haklarının korunduğuna ve cezai işlemlerin yapıldığına dair açıklamalarda bulunarak merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, marketlerin pazar günü kapalı olup olmayacağından fahiş fiyat ve stokçuluğa, aldatıcı ve yanıltıcı reklamlardan etiket oyunlarına yönelik denetimlere, abonelik şikayetlerinden sosyal medyadaki şikâyetlere kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Marketler pazar günü kapanacak mı? Bakan Bolat'tan açıklama geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Perakendeciler Federasyonunun (TPF) marketlerin pazar günü kapalı olması talebi hakkında “Perakende işletmelerin çalışma saatleri, üst meslek kuruluşlarının (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu) müşterek teklifi üzerine Bakanlığımızca bölge veya ülke düzeyinde belirlenebilir. Mevcut durum itibarıyla bakanlığımıza, üst meslek kuruluşlarınca oluşturulan müşterek bir teklif ulaşmadı. Bununla birlikte, perakende işletmelerin çalışma saatlerinin il düzeyinde vali tarafından belirlenebilmesi de imkân dâhilindedir” dedi.

Marketler pazar günü kapanacak mı? Bakan Bolat'tan açıklama geldi

FAHİŞ FİYAT VE STOKÇULUĞA KARŞI DENETİM

Fahiş fiyat ve stokçuluğa yönelik her türlü girişimin yakın takipleri altında olduğunu belirten Bolat şunları söyledi: Bu bağlamda, bu tür fırsatçı girişimlere yönelik bakanlığımız 81 ilimizde piyasa denetim ve gözetim faaliyetlerine devam ediyor. Günlük olarak yapılan denetimlerde 190 binden fazla firma ve 1,4 milyondan fazla ürün denetlendi. Söz konusu denetimler kapsamında, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu eliyle fahiş fiyat artışı ve yaptığı tespit edilen işletmelere 950 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Marketler pazar günü kapanacak mı? Bakan Bolat'tan açıklama geldi

TÜKETİCİYİ YANILTAN REKLAMLARA 173 MİLYON LİRA CEZA VERİLDİ

Reklam Kurulu tarafından aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara karşı yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Bolat “2025 yılının ilk sekiz ayında incelenen 18 bin 34 dosyadan 1.035 tanesinin mevzuata aykırı olduğu değerlendirilmiş olup toplam 173 milyon 128 bin lira idari para cezası uygulandı. Güncel gelişmeler neticesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara cevap verebilecek mevzuatın hazırlanması konusunda da detaylı çalışmalar gerçekleştiriliyor” ifadelerini kullandı.

Marketler pazar günü kapanacak mı? Bakan Bolat'tan açıklama geldi

ÜRÜNLERİN İNDİRİM GEÇMİŞİ İNCELENİYOR

İndirim kampanyalarının da Reklam Kurulunun merceği altında olduğuna değinen Bakan Bolat “İndirimli satış reklamlarında ürünün gerçek indirime girip girmediğini, önceki fiyatının doğru gösterilip gösterilmediğini, indirim başlangıç ve bitiş tarihlerini tek tek inceliyor. Ayrıca indirimden önceki 30 günün en düşük fiyatının esas alınıp alınmadığı hususu da özellikle irdeleniyor. Sadakat kartı veya üye indirimi gibi uygulamalarla tüketicide sahte indirim algısı oluşturulmasına da izin verilmiyor. Özellikle indirim kampanyalarının arttığı “Kasım İndirimleri” gibi dönemlerde resen denetimler yapılıyor ve mevzuata aykırı reklamlara idari para cezası uygulanıyor. Bu ceza tutarlar da her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında güncelleniyor” şeklinde konuştu. Bakan Bolat, "Tüketicilerin yanıltılmaması için fiyat etiketlerinin de sıkı şekilde denetlendiğine vurgu yapan Bolat “İndirimli satış etiketlerinde tüketiciyi yanıltacak ya da gerçekte olduğundan fazla indirim varmış gibi gösteren fiyat bilgilerine izin verilmiyor." dedi.

Marketler pazar günü kapanacak mı? Bakan Bolat'tan açıklama geldi

REKLAM KURULUNA EN ÇOK BU ŞİKAYETLER GELİYOR

Reklam Kuruluna yapılan şikayetlerde sağlık ve gıda sektörleri zirvede. Şikâyetlerin büyük bölümü sağlık, gıda, örtülü reklamlar ve dijital mecralarda yer alan, birden fazla sektörü ilgilendiren reklamlarla ilgili. Sosyal medya/influencer şikâyetlerinin toplam şikâyetler içindeki payı yaklaşık yüzde 5.

