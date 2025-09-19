Emekliler için kritik hesap: Özgür Erdursun 'yüzde 5 maaş kaybedeceksiniz' dedi

Türkiye’de milyonlarca kişi emekli olmak istiyor. Bu süreçte belirli durumlar maaşlarınızı direkt olarak etkileyebiliyor. İşe giriş tarihi, ödenen pirimler hepsi emeklilik sürecine etki ediyor. Bu konuda önemli açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, yılbaşını işaret etti. Erdursun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için çok çarpıcı uyarılarda bulundu.

NE ZAMAN EMEKLİ OLALIM?

En çok sorulan sorulardan birinin “Şimdi mi emekli olayım, yılbaşını mı bekleyeyim?” sorusu olduğunu belirten Erdursun, "Emekli Sandığı mensupları için yıl sonu ya da yılbaşı arasında maaş açısından bir fark bulunmamaktadır. Dolayısıyla başvuru tarihine göre bir kayıp söz konusu değildir. SSK (4A) ve Bağkur (4B) 31 Aralık 2025 tarihine kadar emekliliği hak ettiği halde başvurusunu yapmayanlar, Emeklilik dilekçesini 2026’ya bıraktıklarında, Emekli aylıklarında yaklaşık yüzde 5 civarında bir kayıp yaşayacaklardır. Bu nedenle özellikle SSK ve Bağkur kapsamındaki çalışanların, hak ediş tarihlerini dikkatle takip etmeleri ve dilekçe zamanlamasını doğru yapmaları büyük önem taşıyor." dedi.

BAĞKUR İHYASI MI, SSK’YA GEÇİŞ Mİ? HANGİ YOLLA DAHA AVANTAJLI EMEKLİLİK MÜMKÜN?

Erdursun, Bağkur ihyasıyla yaklaşık 1,8 milyon TL ödeyerek 202 gün içinde emekli olma şansı olduğunu fakat ödenecek rakamın daha yüksek olduğunu ve ödenecek maaşın SSK’ya göre düşük kalabildiğini belirtti. Erdursun, SSK’ya geçişte ise yaklaşık 420 bin TL ödeme yapıldığını; 4 yıl 6 ay çalışmayla emeklilik şansı kazanıldığını ve bu şekilde daha düşük maliyetle daha geç emeklilik olduğunu ifade etti.

Yani daha fazla para ödeyebilecek olanlar için Bağkur ihyasının hızlı emeklilik sağladığını, beklemeyi göze alan için SSK geçişinin daha ekonomik olduğunu söyledi.