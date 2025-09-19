Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
22°
 Bengü Sarıkuş

Yüzde 60 getiri kazanmak isteyene formül: İslam Memiş'ten yatırımcıya çarpıcı uyarı

Amerikan Merkez Bankası'nın 25 baz puanlık faiz indirimi sonrasında dalgalanan piyasalar hakkında değerlendirmede bulunan Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcılar için çok kritik önerilerde bulundu. Memiş, faiz kararı sonrası beklenenin değil beklenmeyenin yükseldiğini söyleyerek elinde nakit olan yatırımcıların borsa, dolar, altın, gümüş, bitcoin gibi farklı enstrümanlardan hangisine yönelebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Finans Analisti İslam Memiş, Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararı sonrası piyasalar hakkında değerlendirmede bulundu. Memiş, elinde para olan yatırımcının hangi enstrümanlara yatırım yapabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Yüzde 60 getiri kazanmak isteyene formül: İslam Memiş'ten yatırımcıya çarpıcı uyarı

Memiş, “Amerika Merkez Bankası Fed beklentimiz doğrultusunda 25 baz puanlık yaptı. Bir önceki videomda uyardığım gibi beklentiler değil, beklenti olmayanlar fiyatlandı ve bu şekilde de tek tuşla milyon doları yine onlar kazandı.” dedi.

Yüzde 60 getiri kazanmak isteyene formül: İslam Memiş'ten yatırımcıya çarpıcı uyarı

YÜZDE 60'TAN FAZLA KAZANDIRDI

Gram altının getirisinin yüzde 60’tan fazla, ons altının getirisinin ise yüzde 40’ın üzerinde olduğunu belirten Memiş, faiz indirimi sonrası ve fiyatlarında gerileme yaşandığını ancak yıl sonuna kadar bir, 2026 yılında ise beş kez faiz indirimi beklentisi bulunduğunu ifade etti.

Yüzde 60 getiri kazanmak isteyene formül: İslam Memiş'ten yatırımcıya çarpıcı uyarı

BORSA İÇİN BEKLEMEYE DEVAM

İstanbul 100 endeksine ilişkin değerlendirmede bulunan Memiş, “Borsa 11.200–12.250 direncini kırmakta zorlanıyor. Biz 12.500 alım için yine kenarda beklemeye devam ediyoruz. Yani ilave alım yapmak için bekliyoruz.” dedi.

Yüzde 60 getiri kazanmak isteyene formül: İslam Memiş'ten yatırımcıya çarpıcı uyarı

kuru için 41,30 lira seviyesinde olduğunu hatırlatan Memiş, yukarı yönlü harekette 43,80–45 lira seviyelerini beklediğini söyledi. Euro tarafında ise paritenin 1,1580 seviyesine gerilemesi halinde alım yapılabileceği uyarısında bulundu.

Yüzde 60 getiri kazanmak isteyene formül: İslam Memiş'ten yatırımcıya çarpıcı uyarı

Ons altının 3.640 dolar seviyesinde olduğunu söyleyen Memiş, “Dün 3.707 dolara kadar yükseldiğini gördük. Yani burada 67 dolarlık bir gerileme var bugün ama yine de bizim paramıza göre yüksek. Yine 3.550, 3.520, 3.500 dolar seviyeleri ile alakalı öngörüm geçerliliğini koruyor.” dedi.

Yüzde 60 getiri kazanmak isteyene formül: İslam Memiş'ten yatırımcıya çarpıcı uyarı

GRAM ALTIN İÇİN HAFİF DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Gram altın fiyatlarının yurtiçi piyasalarda 5.036 lira seviyesine kadar yükseldiğini hatırlatan Memiş, şu anda 4.976 lirada bulunduğunu, ons altınla birlikte 4.900 liranın altına sarkmasını beklediğini söyledi.

Yüzde 60 getiri kazanmak isteyene formül: İslam Memiş'ten yatırımcıya çarpıcı uyarı

Gümüş için 42 dolar seviyesinin ardından 40 dolara doğru bir geri çekilme öngören Memiş, “Elinde dolar bulunduran arkadaşlarımız bu 40 dolar seviyesini değerlendirebilir ama gümüş, aynı altın gibi şu anda yüksek.” değerlendirmesinde bulundu.

Yüzde 60 getiri kazanmak isteyene formül: İslam Memiş'ten yatırımcıya çarpıcı uyarı

KRİPTO YATIRIMCILARI DİKKAT!

Kripto paralar hakkında da konuşan Memiş, Bitcoin’in 117.786 dolar seviyesinde %1,82 değer artışıyla işlem gördüğünü, 120.000 dolar ve üzerini beklediklerini söyledi. Altcoinlerde ise Eylül itibarıyla başlayan boğa piyasasının yıl sonuna kadar pozitif seyirle süreceğini belirtti.

Yüzde 60 getiri kazanmak isteyene formül: İslam Memiş'ten yatırımcıya çarpıcı uyarı

PARAMIZI NEREYE YATIRALIM?

Mevcut koşullarda yatırımcıya en güvenli enstrüman olarak yine doları işaret eden Memiş, “Bir baskılanma süreci devam ettiği için, stabil olduğu için dolar açıkta kalmamak için en güzel enstrüman. Bir yatırım aracı değil, bunu parite yapmak için kullanacağız.” ifadelerini kullandı.

Yüzde 60 getiri kazanmak isteyene formül: İslam Memiş'ten yatırımcıya çarpıcı uyarı

ORTA DOĞU GERİLİMİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Ortadoğu’daki gerilimlere de dikkat çeken Memiş, bu gelişmelerin borsa tarafını olumsuz etkileyebileceğini sözlerine ekledi.

