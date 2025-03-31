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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Tapuya gelmeden gerçek ortaya çıkmıyor! Ev alırken dikkat: Birikiminizden olabilirsiniz

İnternetten yayınlanan gayrimenkul ilanlarına dikkat. Sazan sarmalı dolandırıcılığı, artık gayrimenkule de sıçradı. Dolandırıcılar, satıcıları arayarak ilanları pasife alıp, alıcının sayısını toplarken, sahte satılık ilanlar yayınlayıp alıcıları dolandırıyorlar. Dolandırıcılık işlemleri hızlıca gerçekleşirken tapu işlemlerine kadar insanlar dolandırıcıların ağından kurtulamıyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.03.2025
saat ikonu 15:46
|
GÜNCELLEME:
31.03.2025
saat ikonu 16:04

Dolandırıcıların gözü emlak sitelerinde. Sazan sarmalı dolandırıcılığı hızla yayılıyor. Dolandırıcılar, emlak sitelerindeki ilanları kullanarak, satıcıları kandırıp emlak işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Uzmanlar vatandaşları, dikkatli olmaları konusunda uyardı.

DOLANDIRICILARIN YENİ OYUNU SAZAN SARMALI

Dolandırıcılar, sazan sarmalı taktiğini artık gayrimenkul sektörüne taşıdı. İnternetten veya emlakçılar aracılığıyla gerçekleştirilen bu yöntemle, alıcılar kelepir ev bulduğunu sanarken binlerce lira dolandırılıyor.

ALICI KELEPİR EV SANDI PARASINDAN OLDU

Gayrimenkul Uzmanı Özkan Aydemir, dolandırıcıların önce mülk sahiplerini kandırarak ilanlarını pasife aldırdığını ardından sahte ilanlar veya emlakçılar aracılığıyla düşük fiyatlı satış yapıyormuş gibi gösterdiğini açıkladı. Birçok alıcı, düşük fiyat fırsatını kaçırmamak için kimlik bilgilerini ve ödemelerini hızla yaparken dolandırıldığını ancak tapuda fark etti.

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EV ALIRKEN OYUNA GELMEYİN

Özkan Aydemir, ev alım satımında tapu sürecine kadar tüm aşamalarda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. "Evi görmeden, satıcıyla yüz yüze görüşmeden ve ön ödeme yapmadan işlem yapmamak en büyük önlem" açıklamasında bulundu.

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Sıkça Sorulan Sorular

1 milyonluk evin tapu masrafı ne kadar tutar?
Yukarıdaki örnekte 1 milyon lira bedel ile satılan taşınmazın arsa olduğunu kabul edersek yine aynı şekilde toplamda 40.000 lira tapu harcı ödenmesi gerekir.
ETİKETLER
#ev sahibi
#konut satışları
#kiracılar
#Ilk Ev Sahibi
#Ev Sahipliği
#Konut Satışı
#Kiracılık
#Ev Almak
#Ekonomi
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