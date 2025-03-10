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Ekonomi
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 | Ömer Faruk Dogan

Tarihin en büyük kripto para hırsızlığı! 1,5 milyar dolar buhar oldu, 300 milyon doları nakde çevrildi

Dubai merkezli ByBit, tarihin en büyük kripto para hırsızlığına maruz kaldı. Kuzey Kore bağlantılı olduğu iddia edilen Lazarus Grubu, ByBit cüzdanlarından tam 1,5 milyar dolarlık kripto varlığı çalarak piyasaları altüst etti. Çalınan fonların yaklaşık 300 milyon dolarlık kısmının şimdiden nakde çevrildiği belirtildi.

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KAYNAK:
BBC
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 11:54

Dubai merkezli kripto para borsası ByBit, iki hafta önce gerçekleşen büyük çaplı bir siber saldırıya maruz kaldı. Saldırıyı, Kuzey Kore ile bağlantılı olduğu öne sürülen Lazarus Grubu adlı hacker ekibinin gerçekleştirdiği bildirildi. Hırsızlık sonucunda korsanların 1,5 milyar dolarlık kripto varlığı ele geçirdiği, yaklaşık 300 milyon dolarını nakde çevirmeyi başardığı öğrenildi.

Kripto analiz firması Elliptic'in kurucusu Dr. Tom Robinson, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, paranın izini kaybettirmeye çalışan korsanlar için her dakikanın önemli olduğunu belirterek, "Yaptıkları işte son derece uzmanlar" dedi. Uzmanlara göre grup, ele geçirdiği parayı Kuzey Kore'nin askeri kaynaklarına yönlendirmek için 24 saat çalışıyor.

"KUZEY KORELİ KORSANLAR, ÜST DÜZEYDE BAŞARILI"

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Dr. Robinson, Kuzey Koreli korsanların, kripto suçlarındaki diğer aktörlerden farklı olarak, kripto paraları aklamada 'üst düzeyde başarılı olduğunu' ifade etti.

Bir oda dolusu insanın otomatize edilmiş araçlarla ve ciddi bir deneyimle bunu yaptığını hayal ettiğini söyleyen Dr. Robinson, korsanların faaliyetlerinden anlaşıldığı kadarıyla, günde yalnızca birkaç saat ara verdiklerini ve kripto parayı nakde çevirmek için vardiyalı olarak çalıştıklarını anlattı.

ÇALINAN PARALARIN YÜZDE 20'Sİ AKLANDI BİLE

Elliptic'in araştırmasında, ByBit soygununda çalınan paranın yüzde 20'sinin çoktan aklandığı ve artık geri getirilemeyeceği bilgisi paylaşıldı. 21 Şubat'ta ByBit'teki cüzdanlardan birinden 401 bin Ethereum çalındığının tespit edilmesi sonrası Ethereum yüzde 4 geriledi.

BYBIT CEO'SU: "FONLAR GÜVENDE"

ByBit CEO'su Ben Zhou, kullanıcılara fonların güvende olduğunu garanti etti. Kurtarılamayan fonlar ise şirketin hazinesinden veya ortaklardan alınacak kredi aracılığıyla karşılanacak.

ByBit'in Lazarus Bounty adlı bir uygulamayla, tüm kullanıcıları çalınan paranın izini sürmeye ve mümkün olduğu durumda fonların durdurulmasını sağlamaya çağırmıştı. Tüm kaynak transferinin kamuya açık bir blok zincirinde görüntülenmesi sayesinde Lazarus Grubu'nun çalıntı dijital kaynaklarını takip etmek büyük oranda mümkündü.

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Kripto para nedir?
Kripto para, dijital ortamda kullanılan, merkezi bir otoriteye bağlı olmayan, blok zinciri (blockchain) teknolojisiyle güvence altına alınmış dijital varlıklardır. Fiziksel bir karşılığı olmayan kripto paralar, şifreleme (kriptografi) yöntemleriyle korunur ve işlemler güvenli bir şekilde gerçekleştirilir.
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