Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Ekonomi
Editor
 | Ümit Buget

Tarım-GFE yıllık yüzde 31,55 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Şubat ayında tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 31,55 arttı, aylık yüzde 3,10 arttı. İşte detaylar ve tüm rakamlar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Tarım-GFE yıllık yüzde 31,55 arttı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 10:08

Şubat ayında tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 31,55 arttı, aylık yüzde 3,10 arttı.

HABERİN ÖZETİ

Tarım-GFE yıllık yüzde 31,55 arttı

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Şubat ayında tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 31,55, aylık ise yüzde 3,10 arttı.
Tarım-GFE'de bir önceki aya göre yüzde 3,10 artış gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,55 artış yaşandı.
Tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde bir önceki aya göre yüzde 3,94 artış oldu.
Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 41,37 artış ile veteriner harcamaları oldu.
Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 4,31 artış ile malzemeler oldu.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (), Şubat ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Tarım-GFE'de, 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 3,10 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,08 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,55 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,64 artış gerçekleşti.

Tarım-GFE yıllık yüzde 31,55 arttı

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,96 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,94 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 32,81 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 24,31 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 41,37 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 4,31 artış ile malzemeler oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hangi hobi bahçeleri yıkılmayacak? Tarım arazilerinde kaçak yapı düzenlemesi
Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor! Bakan Yumaklı duyurdu
ETİKETLER
#enflasyon
#tüik
#Tarım Girdi Fiyat Endeksi
#Tarımsal Üretim Maliyetleri
#Girdi Fiyatları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.