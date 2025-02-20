Tarım işletmeleri için 10 milyon TL’lik hibe! Yatırımcıları bekleyen yeni fırsatlar açıklandı

Kırsal kalkınmaya yönelik hibelerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Küçük ve orta ölçekli tarım işletmeleri için büyük destek açıklandı. 10 milyon TL hibe ile tarımsal yatırımlar desteklenecek. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni Tebliğ ile kırsal kalkınma projelerine yönelik yeni bir dönem başlıyor.

Kırsal alanlarda ekonomik büyüme için 10 milyon TL’ye kadar hibe desteği başvuruları başlamak üzere. Haberi, Tarım ve Orman Bakanlığı verdi. Hibe desteğiyle tarımsal üretim artacak. İşte yatırımcıları bekleyen yeni fırsatlar.

TARIM İŞLETMELERİNE 10 MİLYON TL’YE KADAR HİBE VERİLECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni Tebliğ'e göre, kırsal alanlarda ekonomik kalkınmayı sağlamak amacıyla yürürlüğe konulan yeni düzenlemenin detayları belli oldu. Özellikle kadın girişimciler ve genç yatırımcılar öncelikli olarak desteklenecek. Tebliğ kapsamında mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik olarak tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar teşvik edilecek.

TARIMDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Bu destek programı, tarımsal üretim ve sanayi entegrasyonuna katkı sağlayarak kırsal alanlarda ekonomik büyümeyi teşvik edecek. Başvuruların kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor. Gerçek ve tüzel kişiler, belirlenen yatırım konularında başvuru yapabilecek. Başvurular, il proje değerlendirme komisyonu tarafından detaylı bir şekilde incelenerek, puanlama yöntemiyle sıralanacak.

10 MİLYON TL’LİK HİBE DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Hibeye esas proje tutarının üst sınırı 20 milyon TL olarak belirlenirken, destek oranının %50 olacak. Yatırımcılar, projenin tamamlanmasının ardından nihai raporlarını sunarak ödeme talebinde bulunabilecek. Devlet, yatırımların sürdürülebilirliğini sağlamak adına beş yıl boyunca projeleri takip edecek ve gerektiğinde denetim mekanizmalarını işletecek.

HİBE DESTEĞİNİ USULSÜZ KULLANANLARA CEZA

Hibe desteğini usulsüz kullanan kişilerin ödemeleri faiziyle birlikte geri alınacak ve bu kişiler beş yıl boyunca hiçbir destek programından faydalanamayacak.