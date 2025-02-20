Tarım işletmeleri için 10 milyon TL’lik hibe! Yatırımcıları bekleyen yeni fırsatlar açıklandı

Kırsal kalkınmaya yönelik hibelerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Küçük ve orta ölçekli tarım işletmeleri için büyük destek açıklandı. 10 milyon TL hibe ile tarımsal yatırımlar desteklenecek. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni Tebliğ ile kırsal kalkınma projelerine yönelik yeni bir dönem başlıyor.
Kırsal alanlarda ekonomik büyüme için 10 milyon TL’ye kadar hibe desteği başvuruları başlamak üzere. Haberi, Tarım ve Orman Bakanlığı verdi. Hibe desteğiyle tarımsal üretim artacak. İşte yatırımcıları bekleyen yeni fırsatlar.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni Tebliğ'e göre, kırsal alanlarda ekonomik kalkınmayı sağlamak amacıyla yürürlüğe konulan yeni düzenlemenin detayları belli oldu. Özellikle kadın girişimciler ve genç yatırımcılar öncelikli olarak desteklenecek. Tebliğ kapsamında mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik olarak tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar teşvik edilecek.
Bu destek programı, tarımsal üretim ve sanayi entegrasyonuna katkı sağlayarak kırsal alanlarda ekonomik büyümeyi teşvik edecek. Başvuruların kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor. Gerçek ve tüzel kişiler, belirlenen yatırım konularında başvuru yapabilecek. Başvurular, il proje değerlendirme komisyonu tarafından detaylı bir şekilde incelenerek, puanlama yöntemiyle sıralanacak.
Hibeye esas proje tutarının üst sınırı 20 milyon TL olarak belirlenirken, destek oranının %50 olacak. Yatırımcılar, projenin tamamlanmasının ardından nihai raporlarını sunarak ödeme talebinde bulunabilecek. Devlet, yatırımların sürdürülebilirliğini sağlamak adına beş yıl boyunca projeleri takip edecek ve gerektiğinde denetim mekanizmalarını işletecek.
Hibe desteğini usulsüz kullanan kişilerin ödemeleri faiziyle birlikte geri alınacak ve bu kişiler beş yıl boyunca hiçbir destek programından faydalanamayacak.