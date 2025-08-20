Tarım Kredi Grubu 2025 yılının ilk yarısında %35 büyüdü

Tarım Kredi Grubu 2025 yılının ilk yarısında %35 büyüme gösterdi. 2025 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını değerlendiren Hüseyin Aydın, “Biz tarımsal sanayinin lokomotif grubuyuz. Ülkemizin tarım ekosistemi için çok önemli hedeflerimiz var. Gerek tarımsal girdilerin üretim ve tedariğinde, gerekse üretilen ürünlerin işlenme ve tüketiciye ulaştırılmasında grubumuzu çok daha ileri taşıyacağız. Bu kapsamda 2025 yılının ilk yarısında gerçekleştirdiğimiz 2,4 milyar TL’lik yatırımların yanında elde ettiğimiz aktif büyüklüğümüzdeki %35’lik büyüme ve 5,5 milyar TL’lik kar hedeflerimize emin adımlarla ilerlediğimizi ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.

Aydın şunları söyledi:

“TARIM EKOSİSTEMİNDE TEKİZ”

Tarım Kredi Grubu, üreticiden nihai tüketiciye uzanan, uçtan uca üretim, ticaret ve hizmet zincirinin her kademesini bünyesinde barındıran, ülkemizdekiyeganekuruluştur. Üreticimize; tohum, gübre, bitki koruma ürünleri, sulama/sera sistemleri, akaryakıt ve yem gibi temel tarımsal girdileri sağlarken, hasat döneminde üreticimizden ürünlerini değerinde alarak, üretimin ve tarımsal faaliyetlerin devamlılığını teminat altına almaktadır.

800 bini aşkın ortağı ile ülkemizin en büyük çiftçi ailesi olan Tarım Kredi Grubu; tarımsal sanayinin lideri konumundadır. Bir yandan çiftçimizin tarımsal girdi ihtiyaçlarını kendi sanayi tesislerinde üretirken, diğer yandan da üretilen tarımsal ürünleri işleyerek tüketicilerimize ulaştırmaktadır.

52 FABRİKA İLE ÜRETİM DEVİ

Ülkemizin tüm coğrafi bölgelerinde 1.611adet kooperatifi,6’sıTürkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesindeyer alan toplam18 adetşirketi, 52 adet üretim tesisivebinlerce deposu ile 8,7 milyon m2büyüklüğündeki faaliyet alanında çalışan Tarım Kredi Grubu son yıllarda perakende sektöründe de olağanüstü bir hızla büyüyerek marketçilik faaliyetleri kapsamında 4.500 satış noktası ile nihai tüketiciye ulaşmaktadır.Yani 52 fabrikamızla üretiyoruz, 1611 kooperatif ile çiftçilerimizin ihtiyaçlarını, 4500 satış noktasında da tüketicilerimizin beklentilerini karşılıyoruz.

LİKİDİTEYİ KORUDUK %35 BÜYÜDÜK

Tarım Kredi Grubu 2025 yılının ilk yarısında,yıllardır süregelen büyüme trendini devam ettirerek2024 yılı ilk yarısındaki 133 milyar TL olan aktif büyüklüğünü bu yılın aynı döneminde 180 milyar TL’yetaşıyarak %35 büyüme kaydetmiştir.

Bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre likit değerlerini koruyan ve disipline ettiği stok politikasını kararlılıkla sürdüren grubumuz118 milyar TL dönen varlık büyüklüğü ile likiditesini korumuştur.

YATIRIMLARIMIZ HIZ KESMİYOR

Yatırımlarına hız kesmeden devam eden grubumuz 3 yıl önce belirlediği40 milyar TLplanlanan yatırımlarının25 milyar TL’likkısmını tamamlamıştır. 2024 yılında 6,8 milyar TL’likyatırımı hayata geçiren grubumuz,2025 yılının ilk yarısında ise2,4 milyar TLolarakgerçekleşen yatırımları ile projelerinitamamlamakta kararlılığını sürdürmüştür.

ÖZKAYNAKLARIMIZ ARTIYOR KREDİ YÜKÜMÜZ AZALIYOR

Grubumuzbir önceki dönem;54 milyar TL olanözkaynakbüyüklüğünü 74 milyar TL’ye taşıyarak%37 büyüme kaydederek, faaliyetlerinin finansmanındaisemaliyetli yabancı kaynaklar olan banka kredilerinin ağırlığını %36’dan%32 düzeyine çekmiştir.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE SORUMLULUK ALIYORUZ

Grubumuz,ön planda olan yüzü marketçilik faaliyetleri ile enflasyonla mücadelede etkin rol almış ve halkımızın özelliklekalitelitemel gıda ürünlerineen uygun fiyatla ulaşması için düşükkarmarjı ile çalışmıştır. Bununla birlikte; satış performansını bir önceki yılın aynı dönemine göre %27 artırarak yılın ilk yarısında 95 milyar TL konsolide satış hasılatı gerçekleştirmiştir.

İLK YARIDA 5,5 MİLYAR TL KAR

Ayrıca, aynı dönemdeetkin ve verimli maliyet yönetimi ile brüt karlılığını %17’den %23’e, faaliyet karlılığını %1’den %5’e, vergi öncesi karlılığını %2’den %7’ye, net karlılığını ise %2’den %6’ya çıkararak bir önceki dönem 1,7 milyar TL olan konsolide net karınıda5,5 milyar TL’yeçıkarmıştır.

Tarım Kredi, 160 yılı aşan köklü geçmişinden aldığı güç ile bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de ülke ekonomisine katkıda bulunmaya, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve gıda arz güvenliği kapsamında üzerine düşenin fazlasını yapmaya aynı kararlılıkla devam edecektir.