Tarım ve Orman Bakanlığı listeyi güncelledi: İşte börekten dönere hile yapan firmalar

08 Kasım 2024 05:13 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 06:07

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yaparak insan sağlığını ve cebini tehdit eden firmaları açıklamayı devam ediyor. Firma sayısı 721'den 733'e çıktı. Hileli gıdalar arasında bu defa börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, döner, köfte, kaymak gibi çeşitler de yer aldı. İşte detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı tağşiş yapılan ürün listesini güncelledi: En çok bu hile kullanılıyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı tağşiş yapılan ürün listesini güncelledi: En çok bu hile kullanılıyor!

Tüketici Konfederasyonu Başkanı da satın almış! Taklit ve tağşiş yapan markalar arasında çıktı

Tüketici Konfederasyonu Başkanı da satın almış! Taklit ve tağşiş yapan markalar arasında çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı "Taklit veya Tağşiş​ Yapılan Gıdalar" listesinde yeni firmalar da yer alarak sayı 733'e çıktı. Hile yapılan gıdalar arasında zeytinyağı​, tereyağı​, döner, börek gibi ürünler de bulunuyor. Markaların temel gıdalarda yaptığı oynamalar vatandaşların sağlığını hiçe sayıyor. Bakanlık "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde listeyi yayımlamaya devam ediyor.

ZEYTİNYAĞINDA TAĞŞİŞ

Natürel sızma yağ olarak piyasada satışta bulunan Sicilyağ Egeden, Yeşil Egem, Doğanköy, Tesir yağlarda, bitkisel yağ ve takviye edici gıdalar bulundu. Kuzey Ege Ayvalık zeytinyağları ve Ayvalık Köybirlik zeytinyağlarına tohum yağı karıştırıldığı tespit edildi.

YOĞURTTA JELATİN VAR, TEREYAĞINDA YAĞ YOK!

Er Çağlar köy tipi bidon yoğurtta ise bitkisel yağ ve jelatin bulundu.

Cam Mandam marka kaymaklarda, Günay tereyağlarında ise gerekli yağ oranı bulunamadı bulunamadı.

Lütuf Hazır Yemek Gıda​'nın kıymalı börek harçlarında ise dana eti yerine kanatlı eti bulundu.

Cüneyt Güldoğan Gıda'nın ürettiği pişmiş dönerlerde de ağırlıklı olarak kanatlı eti kullanıldığı belirlendi.

Hekime Kurban'ın ürettiğİ Kral Et'te İse köftelerin içinde deri dokusu ve sakatat bulundu.

İşte halk sağlığını tehlikeye atan o markalar: