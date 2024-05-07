Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yeni talimat! Araç alımından fazla mesaiye tasarruf uygulanacak

07 May 2024 09:27 - Güncelleme : 07 May 2024 09:37

Tarım ve Orman Bakanlığı sıkı tedbirleri uygulamaya başladı. 81 İlin tümüme tasarruf genelgesi gönderildi. 160 merkez birimi ve 16 bölge müdürlüğüne gönderilen talimatta tasarruf sıkı bir şekilde uygulanacak.

BAKANLIK YENİ TALİMAT VERDİ

Sözcü’nün haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tüm birimlerine gönderdiği genelge ile tasarruf tedbirlerini uygulamaya koydu. Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı imzasıyla hazırlanan genelge ile 81 ilde bulunan müdürlüklere yeni talimatlar iletildi.

ARAÇ ALIMINDAN FAZLA MESAİYE SIKI TEDBİRLER ALINACAK

Bakanlığın gönderdiği genelgede yer alan tedbirler şöyle:

- Fotokopi makineleri, yazıcı ve kağıtlarının özel maksatlı kullanımının engellenmesi.

- İdare faaliyetlerinin tanıtımıyla ilgili ajanda, bloknot, çanta vb. malzemelerin basım ve dağıtım bedelinin ödenmemesi.

- Tasarruf tedbirleri kapsamında izin verilenler dışında; eşantiyon, hatıra ve hediyelik eşya yaptırılmaması ve bedelinin ödenmemesi.

- Atık kağıtların diğer çöplerden ayrı toplanarak değerlendirilmesi, bu maksatla yapılan özel torba ve kutuların kullanılması.

- Kamu spotu, tanıtım filmi vb. materyallerin, kurumun kendi imkanları kullanılarak yapılmasına azami dikkat edilmesi.

- İhtiyaç fazlası personelin, kurumun diğer birimlerinde değerlendirilerek, atıl personel bırakılmaması.

- İş Kanununa göre istihdam edilen personelin zorunlu haller dışında hiçbir şekilde fazla mesai ücreti alacak şekilde çalıştırılmaması.

- Aydınlatmada gereksiz enerji sarfiyatından kaçınılması. Su kullanımında tasarruf yapılmasını sağlayan sistemlerin kullanılmasına özen gösterilmesi.

- Acil ve zorunlu haller dışında her ne suretle olursa olsun yeni taşıt edinilmemesi.