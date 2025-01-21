Tarımsal girdi fiyat endeksi yükseldi! Tarımda maliyetler çiftçiyi zorluyor: Gübre, tohum, mazot
Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ocak 2025 10:09 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 10:17
TÜİK, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, Kasım 2024 verilerini açıkladı. Tarım-GFE) yıllık yüzde 32,92 aylık yüzde 1,41 arttı. Üretim maliyetlerinde artış yaşandı. Çiftçinin yükü arttı.
Tarımda maliyetler yükseldi. Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, Kasım 2024 TÜİK tarafından açıklandı.
TARIMSAL ÜRETİM MALİYETLERİ ÇİFTÇİYİ ZORLUYOR
Tarım-GFE'de 2024 yılı Kasım ayında;
- bir önceki aya göre yüzde 1,41 artış,
- bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 29,72 artış,
- bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,92 artış,
- on iki aylık ortalamalara göre yüzde 41,64 artış ile yükseldi.
Ana gruplarda bir önceki aya göre;
- tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %1,43 artış,
- tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %1,25 artış yaşandı.
Bir önceki yılın aynı ayına göre;
- tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %31,52 artış,
- tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %41,65 artış gerçekleşti.
Kaynak: tgrthaber.com