Tgrt Haber
Haberler>Ekonomi>Tarımsal girdi fiyat endeksi yükseldi! Tarımda maliyetler çiftçiyi zorluyor: Gübre, tohum, mazot

Tarımsal girdi fiyat endeksi yükseldi! Tarımda maliyetler çiftçiyi zorluyor: Gübre, tohum, mazot

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ocak 2025 10:09 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 10:17

TÜİK, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, Kasım 2024 verilerini açıkladı. Tarım-GFE) yıllık yüzde 32,92 aylık yüzde 1,41 arttı. Üretim maliyetlerinde artış yaşandı. Çiftçinin yükü arttı.

Tarımda maliyetler yükseldi. Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi, Kasım 2024 TÜİK​ tarafından açıklandı.

Tarımsal girdi fiyat endeksi yükseldi! Tarımda maliyetler çiftçiyi zorluyor: Gübre, tohum, mazot - 1. Resim

TARIMSAL ÜRETİM MALİYETLERİ ÇİFTÇİYİ ZORLUYOR

Tarım-GFE'de  2024 yılı Kasım ayında;

  • bir önceki aya göre yüzde 1,41 artış,
  • bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 29,72 artış,
  • bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,92 artış,
  • on iki aylık ortalamalara göre yüzde 41,64 artış ile yükseldi.

Tarımsal girdi fiyat endeksi yükseldi! Tarımda maliyetler çiftçiyi zorluyor: Gübre, tohum, mazot - 2. Resim

Ana gruplarda bir önceki aya göre;

  • tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %1,43 artış,
  • tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %1,25 artış yaşandı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre;

  • tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %31,52 artış,
  • tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %41,65 artış gerçekleşti.

Tarımsal girdi fiyat endeksi yükseldi! Tarımda maliyetler çiftçiyi zorluyor: Gübre, tohum, mazot - 3. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
tüik

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...