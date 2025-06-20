Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Tarımsal girdi fiyatları Nisan ayında arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), nisanda yıllık bazda yüzde 30,12, aylık bazda yüzde 2,03 artış gösterdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 10:35
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 10:35

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı. Buna göre, endeks nisanda önceki aya kıyasla yüzde 2,03, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,56, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,12 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 34,54 yükseldi. Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,13, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,45 artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 29,65, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 32,98 yükseliş görüldü.

Tarımsal girdi fiyatları Nisan ayında arttı

YILLIK DEĞİŞİMİN EN YÜKSEK OLDUĞU ALT GRUP VETERİNER HARCAMALARI

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 5 alt grup daha düşük, 6 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Nisanda yıllık bazda artışın az olduğu alt gruplar yüzde 17,2 ile enerji ve yağlayıcılar, yüzde 18,19 ile tarımsal ilaçlar oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 56,94 ile veteriner harcamaları, yüzde 42,14 ile diğer mal ve hizmetler olarak kayıtlara geçti.

Tarımsal girdi fiyatları Nisan ayında arttı

Aylık Tarım-GFE'ye göre bir alt grup değişim göstermezken, 8 alt grup daha düşük ve 2 alt grup daha yüksek değişim sergiledi. Nisanda bir önceki aya göre, değişim göstermeyen alt grup tohum ve dikim materyali oldu. Bu dönemde, artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 0,3 ile diğer mal ve hizmetler, yüzde 0,71 ile veteriner harcamaları olarak kayıtlara geçti. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 3,61 ile hayvan yemi, yüzde 3,59 ile makine bakım masrafları olarak hesaplandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Merkez Bankası açıkladı: Mayıs ayı konut fiyat endeksi belli oldu!
Deprem İstanbul’un konut haritasını değiştirdi: İşte en çok konut satılan ilçeler
Araç sahipleri depoları doldurun: Akaryakıt fiyatlarına çifte zam yolda! Benzin ve motorinde artış bekleniyor
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.