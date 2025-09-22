Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Tarımsal girdi fiyatları temmuz ayında yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarımsal girdi fiyat endeksinin (Tarım-GFE) temmuz ayında yıllık yüzde 34,22, aylık ise yüzde 3,68 oranında arttığını açıkladı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 11:05
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 11:05

Türkiye İstatistik Kurumu (), Temmuz ayı verilerini açıkladı. Buna göre, Tarım-GFE'de 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,68 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,22 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,22 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,83 artış gerçekleşti.

Tarımsal girdi fiyatları temmuz ayında yükseldi

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 3,92 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,29 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 34,33 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 33,57 artış gerçekleşti.

Tarımsal girdi fiyatları temmuz ayında yükseldi

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 63,52 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 9,89 artış ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.

Tarımsal girdi fiyatları temmuz ayında yükseldi

