Tasarruf tedbirlerine uymayan memurun cezası belli oldu
Tasarruf tedbirlerine uymayan memura ciddi cezalar uygulanacak. Kamu kurumlarında tasarruf tedbirlerinin uygulanmasından sorumlu olan yöneticiler, tedbirlere uyulup uyulmadığını takip edecek. Peki, kamuda tasarrufa uymayana hangi cezalar verilecek?
Tasarruf tedbirleri kamuda uygulanmaya başladı. Tedbirlere uymayan memura ağır cezai yaptırımlar gelecek.
Kamuda tasarruf tedbirlerine uymayanlara yönelik disiplin cezalarını içeren taslakta sona gelindi.
Yakın süreçte Meclis gündeminde değerlendirilecek.
TASARRUF TEDBİRLERİNE UYMAYAN MEMURA CEZA
Kamuda tasarruf dönemi başladı. Alınan tedbirler hız kesmeden uygulanmaya devam ediyor.
Tasarruf tedbirlerine istisnasız tüm kamu idareleri ve personelin uymak zorunda olduğu açıklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı tasarruf tedbirlerinde denetimler sıkı tutulacak.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, tasarruf tedbirlerine uymayan kamu görevlilerine "uyarma, kınama ve aylıktan kesme" gibi ciddi yaptırımlar uygulanacak.
MEMURA UYARMA, KINAMA VE AYLIKTAN KESME CEZASI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan disiplin hükümleri ve görevi ihmal durumunda uygulanan yaptırımlar, tasarruf tedbirlerine uymayanlar için geçerli sayılacak.
Bu cezalar arasında uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması gibi başlıkları olacak.
Bakanlıklar, kurumlar ve yerel yönetimlerdeki üst düzey yöneticiler, tasarruf tedbirlerine uyulup uyulmadığını yakından izleyecek.
İzleme ve denetim sistemi sıkı bir şekilde işleyecek. Hiçbir bürokratın bahanesi geçerlilik kazanmayacak.
Aksine hareket eden kamu görevlilerine kanuni işlem yapılacak.
AK Parti tarafından kısa süre içinde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan taslağın en önemli unsuru, tasarruf tedbirlerine uymayan kamu görevlilerine yönelik yaptırımlar olacak.