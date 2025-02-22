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 | Kübra Çelepi

Taşerona kadro müjdesinde kritik gelişme: İsa Karakaş Ankara'dan açıkladı! Görüşmeler başlıyor

Kamu işçisini ilgilendiren önemli görüşme süreci başladı. 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında yapılacak görüşmeler, sadece işçileri değil, aynı zamanda tüm memurları, sözleşmelileri ve emeklileri de yakından ilgilendiriyor. Konu hakkında Ankara'dan son durumu bildiren SGK Başuzmanı İsa Karakaş, te yandan seyyanen zam alametleri, refah payı, taşerona kadro hakkında konuştu. Karakaş, " Kamu işçilerinin, özellikle EYT'li ve kıdemli olanların, 2024 ve 2025 yılları arasında emeklilikle ilgili talepleri olabilir. Bu konuda da gelişmeler yaşanabilir" açıklamasında bulundu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.02.2025
saat ikonu 10:51
|
GÜNCELLEME:
22.02.2025
saat ikonu 10:57

İşçi sendikaları, taban ücretin artırılması, refah payı verilmesi ve vergi adaletinin sağlanması için gözlerini toplu sözleşme görüşmelerine çevirdi. Kamuda taşeron işçilerinin kadroya alınması ve tayin hakkı gibi talepler de görüşmelerde masaya yatırılacak. Sendikalar, ekonomik hakların iyileştirilmesi ve sosyal hakların güçlendirilmesi için bu görüşmeleri için gözlerini bu görüşmelere çevirdi.

GÖZLER KAMU ÇERÇEVE PROTOKOLÜ GÖRÜŞMELERİNDE

İşçi sendikaları HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'in birlikteliğiyle, 2023 Mayıs ayında işçiler adına önemli kazanımlar elde edildi. Şimdi, 2025 Temmuz ve 2026 Ocak aylarında kamuda çalışan memurlar ve sözleşmeliler için yapılacak iyileştirmeler de merakla bekleniyor. Konuyla ilgili konuşan İsa Karakaş'ın taşerona da haberleri var. Açıklamaları şöyle;

2025 VE 2026'YA DAİR KRİTİK ZAM SİNYALLERİ

"Şu anda en önemli gündem, 700.000’e yakın kamu işçisinin katılacağı kamu çerçeve protokolü görüşmeleridir. Evet, bunu yakından takip ediyoruz. Bu mesele sadece 700.000 aşkın kamu işçisini ilgilendiren bir konu değil, aynı zamanda tüm memurları, sözleşmelileri ve emeklileri de ilgilendiren bir konudur. Nasıl ilgilendiriyor diye sorabilirsiniz. Çünkü işçi sendikaları, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ gerçekten takdir edilmesi gereken bir birliktelik sergiliyorlar. Bu birliktelik sayesinde önemli kazanımlar elde edilmişti.

SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI BEKLENTİLERİ

Özellikle 2023 yılı Mayıs ayında çok önemli kazanımlar elde edilmiştir. Kamu işçileri adına rekor seviyede ücret artışları ve sosyal haklar sağlanmıştır. Şimdi, yeni yapılacak olan görüşmelerle refah payı verilip verilmeyeceği ve seyyanen zam yapılıp yapılmayacağıyla ilgili önemli bir işaret fişeği olacaktır. Ayrıca, tüm kamudaki memurlar, sözleşmeliler ve personel için yapılacak zamlar da hükümetin, özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Şimşek’in tutumuna göre şekillenecektir.

HÜKÜMETİN EKONOMİK TUTUMU NE OLACAK?

Bu toplu sözleşme süreci bizim için büyük önem taşıyor. Çünkü burada, ekonomi yönetiminin tutumu netleşecektir. Bu nedenle tüm emeklilerin, memurların, sözleşmelilerin ve kamuda çalışan tüm işçilerin bu süreci yakından takip etmelerini tavsiye ediyoruz. 2023 Temmuz ayında, 2023-2025 dönemi için çerçeve protokolü imzalanmıştı ve Mayıs ayında kamu işçileri adına çok büyük kazanımlar elde edilmişti. Ancak memur sendikaları açısından bakıldığında, maalesef büyük bir hayal kırıklığı yaşanmıştı. Hem geçen Temmuz ayında hem de bu Ocak ayında memurlar, enflasyon karşısında ezildiler ve maalesef memur emeklileri de aynı şekilde enflasyonun altında kaldılar. SSK ve Bağkur emeklilerine de ne refah payı verildi ne de memur emeklilerine veya tüm emeklilere seyyanen zam yapıldı.

700.000 İŞÇİ VE MEMURU BEKLEYEN DÖNÜM NOKTASI

Dolayısıyla, bu protokolü sıkı bir şekilde takip edeceğiz. İşçi kesimi son derece bilinçli bir şekilde hareket ediyor ve ideolojik bir yaklaşım gütmüyor. Bu takdir edilmesi gereken bir durum. Sendikacılığın amacı, işçilerin ve memurların sosyal haklarını, ücretlerini ve ekonomik haklarını daha ileriye taşımaktır. Sendikanın amacı ideolojik değil, üyelerinin haklarını korumaktır.

Peki, işçi kesimi neler istiyor? Şu anda yavaş yavaş şekillenmeye başladı. İşçi sendikalarına baktığımızda, özellikle taban ücretin artırılmasını talep ettiklerini görüyoruz. Şu anda 43.700 TL civarında olan en düşük memur maaşına yakın bir taban ve bunun üzerine ekstra iyileştirmeler ve yüksek oranda zam istiyorlar. Bunun yanında refah payı da talep ediyorlar. Ayrıca vergide adalet istiyorlar. Çünkü gelir vergisi dilimlerine bakıldığında, memur ve işçilerin maaşlarının büyük kısmı vergiye gidiyor. Oysa devletin vergi topladığı zengin kesimlere bakıldığında, bu kişiler çoğunlukla vergi ödemiyor.

TAŞERONA KADRO VAR MI?

Bir diğer önemli talep ise kamuda taşeron işçilerine taşeron hakkı verilmesi ile ilgilidir. Bu taşeron işçilerinin kadroya alınması ve eşitlik sağlanması gerektiği ifade edilmektedir. Ayrıca kamuda çalışan işçilerin en önemli taleplerinden biri de tayin hakkıdır. Çünkü eşleri farklı yerlerde, kendileri farklı yerlerde çalışan işçiler, tayin hakkı bekliyorlar. Bu konu da gündeme gelmiş durumda.

EYT'Lİ VE KIDEMLİ KAMU İŞÇİLERİ DİKKAT

Yine sosyal haklar, ikramiyelerde artış, fazla mesai ödemeleri ve diğer yardımların iyileştirilmesi ile ilgili taleplerin de geleceği beklenmektedir. Kamu işçilerinin, özellikle EYT'li ve kıdemli olanların, 2024 ve 2025 yılları arasında emeklilikle ilgili talepleri olabilir. Bu konuda da gelişmeler yaşanabilir."

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Sıkça Sorulan Sorular

Taşeron işçiler ne zaman kadroya geçti?
Taşeron işçilerin kadroya alınma şartlarını belirleyen 696 sayılı KHK Resmi Gazetede yayımlandı. 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla kamuda taşeron işçi olarak çalışanlar daimi kamu işçisi statüsüne alınacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Typ kadro var mı?
TYP projesi, deprem bölgesindeki yurttaşların büyük bir kısmı için tek çalışma seçeneği. Ancak bu projede kadroları yok, sözleşmeleri yok, proje uzatılmadığı anda işleri de yok.
ETİKETLER
#memur emeklileri
#kamu işçisi
#Taşeron Işçileri
#Ekonomi
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