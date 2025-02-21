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 | Kübra Çelepi

Nakit bitti kartlar konuşuyor! Kartlarla yapılan ödemelerde yılbaşından sonra patlama

Nakit parası olmayan vatandaş yine kartlara yüklendi. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı ocak ayında yıllık bazda yüzde 66 artarak 1,61 trilyon liraya ulaştı. Ocak ayına ilişkin verileri, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) açıkladı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 15:07

Nakit paranın yerini gittikçe daha fazla banka kartları ve ön ödemeli kartlar aldı. Özellikle Ocak ayında yapılan kartlı ödemelerin hızlı artışı, bu değişimi gözler önüne serdi. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından yayımlanan verilere göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı ocak ayında yıllık bazda yüzde 66 artarak 1,61 trilyon lira oldu.

VATANDAŞ CEBİNDE NAKİT TAŞIMIYOR

Vatandaşlar, alışverişlerde ya da ödemelerde nakit taşımak yerine, kartlarını kullanmayı tercih ediyor. Kartla ödeme alışkanlığı, finansal alışkanlıklarımızı yeniden şekillendirirken nakit kullanımının giderek geride kaldığının sinyalini verdi.

KARTLI ÖDEMELER OCAKTA 1,61 TRİLYON TL OLDU

BKM'nin ocak ayına ilişkin verilerine göre, Türkiye'de kredi kartı sayısı 130,2 milyon, banka kartı sayısı 195,6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 113,1 milyon oldu. Geçen yılın ocak ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 9, banka kartı adedinde yüzde 3, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 24'lük artış yaşandı. Kart sayısı ise 438,9 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösterdi. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artarak 1,61 trilyon liraya ulaştı.

KREDİ KARTLARI ÖDEMELERDE LİDER

Kartlı ödemelerin;

  • 1 trilyon 366,5 milyar lirası kredi kartları,
  • 207,8 milyar lirasında banka kartları,
  • 32,4 milyar lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

TOPLAM ÖDEME ADEDİ 1,58 MİLYAR

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 1,58 milyar oldu. Kartlı ödemelerin 913,2 milyonu kredi kartları ile yapılırken 538,1 milyonunda banka kartları, 125,9 milyonunda ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kredi kartıyla uzaktan ödeme yapılır mı?
Kredi kartı ile uzaktan ödeme, sanal POS ve link ile ödeme gibi teknolojiler kullanılarak yapılır. Bu teknolojiler ile müşteriye bir ödeme sayfası sunulur. Müşteri ise ödeme sayfasında yer alan forma kart numarası, son kullanma tarihi ve CVV/CVC kodu gibi bilgileri girerek kredi kartı ile uzaktan ödeme yapabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Telefonda kartla ödeme nasıl yapılır?
Akıllı telefonunuzu NFC özelliği olan bir POS cihazına yaklaştırın. Bu işlem sırasında şifre girmenize veya kredi kartı slipi almanıza gerek yoktur. Telefon ile ödeme yapma işlemi genellikle birkaç saniye içinde tamamlanır.
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