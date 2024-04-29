Taşıt kredi faizleri 22 yılın zirvesinde! İşte banka banka kredi hesabı
Araç sahibi olmak isteyenler fiyatların düşmesini bekliyor. Taşıt için kullandırılan kredilerin faizleri ise son 22 yılın zirvesine çıktı. Araba almak isteyenler kara kara düşünürken uzmanlardan konuya dair açıklama geldi.
Araç pazarında artan fiyatlar alıcının cebini yakmaya devam ederken kredi faizleri de yükseldi. Bankaların verdiği en yüksek miktar olan 400 bin TL’nin geri ödemesi şaşırttı.
22 YILIN ZİRVESİNDE
Taşıt kredilerindeki artış yüzde 45.29'dan yüzde 57.03'e çıktı. Yaklaşık yüzde 12 artış gösteren taşıt kredileri 22 yılın zirvesine çıktı.
Taksit tutarları bankadan bankaya değişirken maksimum 400 bin TL'lik taşıt kredisi kullanılabiliyor.
Araç almak isteyen tüketici 36 ay vadeyle kredi kullandığında aylık taksit tutarı 24 binden başlıyor. Bazı bankalarda aylık taksit tutarı 34 bin TL’ye kadar çıkıyor.
AMAÇ TÜKETİMİ AZALTMAK
Show TV'de yer alan habere göre bazı uzmanlar taşıt kredisi faizlerindeki artışın geçen haftaya özel olabileceğini ifade ediyor. Oranların tüketimi azaltmak için bu seviyeye çıkarıldığı da söyleniyor. Son 10 yılın mart ayı araç satışları ortalamasına bakıldığında yüzde 50'lik bir artış var.
İşte banka banka taşıt kredisi faiz oranları
Akbank
Faiz Oranı: Yüzde 3.85
Aylık Taksit: 25 bin 189 TL
Toplam Ödeme: 873 bin 115
Garanti BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 4,99
Aylık Taksit: 28 bin 962 TL
Toplam Ödeme: 1 milyon 44 bin TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: Yüzde 4,85
Aylık Taksit: 28 bin 358 TL
Toplam Ödeme: 1 milyon 22 bin TL
Anadolubank
Faiz Oranı: Yüzde 4,95
Aylık Taksit: 28 bin 789 TL
Toplam Ödeme: 1 milyon 38 bin TL
Türk Ekonomi Bankası (TEB)
Faiz Oranı: Yüzde 4,49
Aylık Taksit: 28 bin 962 TL
Toplam Ödeme: 1 milyon 44 bin TL
Halkbank
Faiz Oranı: yüzde 5,09
Aylık Taksit: 29 bin 395 TL
Toplam Ödeme: 1 milyon 60 bin TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: Yüzde 5,34
Aylık Taksit: 30 bin 489 TL
Toplam Ödeme: 1 milyon 99 bin TL
Fibabank
Faiz Oranı: Yüzde 5,41
Aylık Taksit: 30 bin 798 TK
Toplam Ödeme: 1 milyon 110 bin TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: Yüzde 5,59
Aylık Taksit: 31 bin 596 TL
Toplam Ödeme: 1 milyon 139 bin TL
Şekerbank
Faiz Oranı: Yüzde 6,21
Aylık Taksit: 34 bin 394 TL
Toplam Ödeme: 1 milyon 240 bin TL
Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: Yüzde 5,10
Aylık Taksit: 29 bin 439 TL
Toplam Ödeme: 1 milyon 61 bin TL
Kuveyt Türk
Kâr Payı Oranı: Yüzde 4,19
Aylık Taksit: 25 bin 577 TL
Toplam Ödeme: 923 bin 106 TL
Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: Yüzde 4,44
Aylık Taksit: 26 bin 618 TL
Toplam Ödeme: 960 bin 266 TL
Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: Yüzde 5,19
Aylık Taksit: 29 bin 831 TL
Toplam Ödeme: 1 milyon 75 bin TL