Taşıt kredi faizleri 22 yılın zirvesinde! İşte banka banka kredi hesabı

29 Nisan 2024 12:06 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 12:10

Araç pazarında artan fiyatlar alıcının cebini yakmaya devam ederken kredi faizleri de yükseldi. Bankaların verdiği en yüksek miktar olan 400 bin TL’nin geri ödemesi şaşırttı.

22 YILIN ZİRVESİNDE

Taşıt kredilerindeki artış yüzde 45.29'dan yüzde 57.03'e çıktı. Yaklaşık yüzde 12 artış gösteren taşıt kredileri 22 yılın zirvesine çıktı.

Taksit tutarları bankadan bankaya değişirken maksimum 400 bin TL'lik taşıt kredisi kullanılabiliyor.

Araç almak isteyen tüketici 36 ay vadeyle kredi kullandığında aylık taksit tutarı 24 binden başlıyor. Bazı bankalarda aylık taksit tutarı 34 bin TL’ye kadar çıkıyor.

AMAÇ TÜKETİMİ AZALTMAK

Show TV'de yer alan habere göre bazı uzmanlar taşıt kredisi faizlerindeki artışın geçen haftaya özel olabileceğini ifade ediyor. Oranların tüketimi azaltmak için bu seviyeye çıkarıldığı da söyleniyor. Son 10 yılın mart ayı araç satışları ortalamasına bakıldığında yüzde 50'lik bir artış var.

İşte banka banka taşıt kredisi faiz oranları

Akbank

Faiz Oranı: Yüzde 3.85

Aylık Taksit: 25 bin 189 TL

Toplam Ödeme: 873 bin 115

Garanti BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 4,99

Aylık Taksit: 28 bin 962 TL

Toplam Ödeme: 1 milyon 44 bin TL

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 4,85

Aylık Taksit: 28 bin 358 TL

Toplam Ödeme: 1 milyon 22 bin TL

Anadolubank

Faiz Oranı: Yüzde 4,95

Aylık Taksit: 28 bin 789 TL

Toplam Ödeme: 1 milyon 38 bin TL

Türk Ekonomi Bankası (TEB)

Faiz Oranı: Yüzde 4,49

Aylık Taksit: 28 bin 962 TL

Toplam Ödeme: 1 milyon 44 bin TL

Halkbank

Faiz Oranı: yüzde 5,09

Aylık Taksit: 29 bin 395 TL

Toplam Ödeme: 1 milyon 60 bin TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 5,34

Aylık Taksit: 30 bin 489 TL

Toplam Ödeme: 1 milyon 99 bin TL

Fibabank

Faiz Oranı: Yüzde 5,41

Aylık Taksit: 30 bin 798 TK

Toplam Ödeme: 1 milyon 110 bin TL

Alternatif Bank

Faiz Oranı: Yüzde 5,59

Aylık Taksit: 31 bin 596 TL

Toplam Ödeme: 1 milyon 139 bin TL

Şekerbank

Faiz Oranı: Yüzde 6,21

Aylık Taksit: 34 bin 394 TL

Toplam Ödeme: 1 milyon 240 bin TL

Ziraat Katılım

Kâr Payı Oranı: Yüzde 5,10

Aylık Taksit: 29 bin 439 TL

Toplam Ödeme: 1 milyon 61 bin TL

Kuveyt Türk

Kâr Payı Oranı: Yüzde 4,19

Aylık Taksit: 25 bin 577 TL

Toplam Ödeme: 923 bin 106 TL

Vakıf Katılım

Kâr Payı Oranı: Yüzde 4,44

Aylık Taksit: 26 bin 618 TL

Toplam Ödeme: 960 bin 266 TL

Türkiye Finans

Kâr Payı Oranı: Yüzde 5,19

Aylık Taksit: 29 bin 831 TL

Toplam Ödeme: 1 milyon 75 bin TL