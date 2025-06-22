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 | Baran Aksoy

Tatil planı yapanlar dikkat! Dolandırıcıların ağına takılmayın

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte dolandırıclar ava çıktı. Dolandırıcılık amaçlı sosyal medyada yapılan paylaşımlara dikkat edilmesi noktasında uyarıda bulunan uzmanlar, internet sitelerinin dikkatli şekilde incelenmesi gerektiği söyledi.

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Tatil planı yapanlar dikkat! Dolandırıcıların ağına takılmayın
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.06.2025
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
22.06.2025
saat ikonu 09:45

Havaların ısınmasıyla birlikte tatil planı yapanlara uzman isimden kritik bir uyarı geld. İnternet siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarının sayısı her geçen gün artıyor. Dolandırıcılar, sosyal medya platformlarında ‘uygun fiyatlı tatil fırsatı’ ve ‘düşük kaparo imkanı’ gibi paylaşımlarla kullanıcıları kandırmaya çalışıyor. Uzmanlar, herhangi bir işlem öncesi internet sitelerinin ayrıntılı bir şekilde araştırılması gerektiğini söyledi.

Tatil planı yapanlar dikkat! Dolandırıcıların ağına takılmayın

"VATANDAŞLARLA ARTIK DAHA KOLAY BULUŞUYORLAR"

Dolandırıcıların sosyal medyada vermiş oldukları reklamlarla halka ulaştıklarını anlatan avukat Asiye Tuğçe Çakır, "Bu reklamda etkileyen kelime tabii ki ‘ucuz tatil' kelimesi. Genelde de vatandaşlar arama motorlarına ucuz tatil yazdıkları için bu şekilde vatandaşların önüne daha çok çıkıyorlar. Sponsorlu reklamlar aracılığı ile de tabii ki halkla buluşma oranları yükseliyor. Artık devrin teknoloji çağı olması nedeniyle seyahat acentalarıyla yüz yüze görüşme yüzdesi azaldı. Bu nedenle sosyal medyadan ve arama motorlarına yazdığımız kelimelerden vatandaşlarla artık daha kolay buluşuyorlar" dedi.

Tatil planı yapanlar dikkat! Dolandırıcıların ağına takılmayın

"SİTELER KONTROL EDİLSİN"

Vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Çakır, turizm tesisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli olup olmadığının, turizm tesislerin kaç yıldız sahibi olduğunun, seyahat acentalarına ilişkin bilgilerin kontrol edilebileceğini belirterek, "Vatandaşlar URL web adreslerini, diğer bir ifadeyle HTTPS ile başlayan ibareyi kesinlikle kontrol etmeliler. Artık Kültür ve Turizm Bakanlığının sitesinden de güvenilirliğini kontrol edebiliyorlar. Aynı zamanda Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği sitesinden de kontrol sağlamak mümkün. Bu sitelere önümüze reklam olarak çıkan veya arama motorunda kendi yazmamız ile karşılaştığımız sitelerin web sitelerinin linkini yazmamız halinde güvenilir olup olmadıklarını da kontrol edebiliyoruz" şeklinde konuştu.

Tatil planı yapanlar dikkat! Dolandırıcıların ağına takılmayın

"TATİLİNİZDEN SONRA ÖDEME YAPARSANIZ DAHA GARANTİ OLACAKTIR"

Ödeme noktasına değinen Çakır, "Bir diğer önemli husus ise eticaret.gov.tr adresinden de nereden alışveriş yaptılar ise oranın linkini yine tıklayarak güvenilir bir site olup olmadığını kontrol edebiliyorlar. Buradan da bu sitenin ticari olarak devamlılığı var mı bunu kontrol ediyorlar. Bizim vatandaşlara tavsiyemiz alışveriş yapmaları halinde genelde ön ödeme, kapora isterler. Böyle bir ödeme yapmalarını kesinlikle tasvip etmiyoruz. Çünkü ‘ne kadar güveniyorum' deseniz bile artık halk kendi hayat akışından dolayı zaman kısıtlamasından dolayı ‘aman bir an önce tatilimi, rezervasyonumu yapayım' deyip bu tuzaklara düşebiliyor. Olabildiğince otele girişiniz öncesinde veya tatilinizden sonra ödeme yaparsanız daha garanti olacaktır. Eğer bir ödeme yaparsanız ve dolandırıldığınızı anlarsanız en yakın karakola veya en yakın adliyede savcılığa bir başvuru ile hesaba göndermiş olduğunuz paranın blokesini talep edebilirsiniz" diye konuştu.

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