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 | Merve Yaz

Tatil yapmak hayal oldu! Kamp ücretlerine yüzde 2 bin 500 zam geldi

Havalar ısındı, yaz ayları yaklaşıyor. Vatandaşlar şimdiden tatil planı yapmaya başladı bile ancak oteller ve pansiyonlar ateş pahası. Daha uygun tatil yapmak için kamp alanlarını tercih edenler ise büyük şok yaşıyor. Çünkü son 5 yılda kamp alanı ücretlerinde yaşanan yüzde 2 bin 500’ü aşan artış, doğayla iç içe tatil planlayanları zorluyor.

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Tatil yapmak hayal oldu! Kamp ücretlerine yüzde 2 bin 500 zam geldi
KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 11:34

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte tatil planları da hız kazanıyor. Ancak Türkiye’nin gözde sahillerinde kamp yaparak doğayla buluşmayı hedefleyenler için son 5 yıldaki fiyat artışları adeta şok etkisi yaratıyor. Orta gelirli vatandaşlar için dahi artık kamp tatili lüks haline gelirken, fiyatlar birçok kişinin bütçesini zorluyor.

Tatil yapmak hayal oldu! Kamp ücretlerine yüzde 2 bin 500 zam geldi

GECESİ 60 LİRADAN 5 BİN LİRAYA ÇIKTI!

Ekonomim'de yer alan habere göre güneybatı sahillerinde hizmet veren bir kamping tesisinin 2021-2025 yılları arasında kamp ücretleri yüzde 2500’ün üzerinde artış gösterdi. 2021’de gecelik 60 TL olan karavan ve kişi başı ücretleri ile 40 TL olan çadır yer ücretleri, 2025 yılına gelindiğinde neredeyse 5 bin TL seviyelerine ulaştı.

Tatil yapmak hayal oldu! Kamp ücretlerine yüzde 2 bin 500 zam geldi

KARAVAN VE ÇADIRLAR DA UÇTU

Pandemi sonrası artan karavan ve kamp ilgisi fiyatları yükselten önemli etkenlerden biri oldu. 2022’de yüzde 40, 2023’te yüzde 130, 2024’te yüzde 165 ve 2025’te yüzde 225 oranında artan fiyatlarla kamp yapmak neredeyse otel konaklamalarına denk hale geldi.

2025 Temmuz ayında kamp alanında karavan ile tatil yapmak isteyenler, 2021’de 1600 TL’ye yapabildikleri tatili, aynı bütçeyle artık sadece 5 gün gerçekleştirebiliyor. Çadırda kalanlar için de durum farklı değil; 5 yıl öncesine göre tatil süreleri 18 günden 5 güne kadar düştü.

Tatil yapmak hayal oldu! Kamp ücretlerine yüzde 2 bin 500 zam geldi

239 LİRADAN 2299 LİRAYA

Kamp alanı ücretlerindeki yüksek artış kadar çadır fiyatları da önemli oranda yükseldi. 2021’de 239 TL olan iki kişilik çadır fiyatları, 2025 yılında 2 bin 299 TL’ye kadar çıktı. Özellikle 2024’te yüzde 160 oranında artış yaşanırken, 2025’te artış hızı biraz yavaşladı ancak fiyatlar hala yüksek seviyelerde seyrediyor.

Tatil yapmak hayal oldu! Kamp ücretlerine yüzde 2 bin 500 zam geldi

Uygun maliyetli tatil seçenekleri arasında gösterilen kamp yapmak, artan fiyatlar nedeniyle artık çoğu aile için hayal olmaya başladı. Karavan ya da çadırı olanların bile kamp tatilini uzun süre yapabilmesi zorlaşırken, doğaseverlerin alternatif tatil arayışları artıyor.

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