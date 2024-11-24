Tatlı gıdalarla ilgili yeni düzenleme: Artık yazmak zorunlu olacak

24 Kasım 2024 05:42 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 05:44

Resmi Gazete'de açıklanan karara göre şeker içerikli gıdalarla ilgili değişikliğe gidildi. Ürünlerin etiketlerinde artık vatandaşlar için açık bir biçimde yazılması hükmü açıklandı.

Şekerli gıdalarla ilgili yeni bir düzenleme yapıldı.Tarım ve Orman Bakanlığı​ tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Şeker​ Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, şekerli gıdaların hazırlanması, işlenmesi, muhafaza edilmesi ve piyasaya sunulması süreçlerini kapsayan usul ve esasları belirliyor. Yapılan değişiklikle, tebliğ kapsamındaki ürünlerin etiketlenmesine ilişkin yeni kurallar getirildi.

ŞEKERİN KAYNAĞI AÇIKLANACAK

Buna göre, "dekstroz veya dekstroz monohidrat", "dekstroz veya susuz dekstroz", fruktoz, "glukoz şurubu veya glukoz-fruktoz şurubu veya fruktoz-glukoz şurubu" ve "kurutulmuş glukoz şurubu veya kurutulmuş glukoz-fruktoz şurubu veya kurutulmuş fruktoz-glukoz şurubu" ürünlerinin piyasaya arzında ürün adlarını takiben parantez içinde elde edildikleri kaynak yazılacak.