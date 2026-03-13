Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Taypa Tekstil inovasyon gücünü tescilledi

Tay Group iştiraklerinden ve Türkiye’nin hazır giyim sektöründeki köklü markalarından Taypa Tekstil, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Tasarım Merkezi belgesinin ardından Ar-Ge Merkezi belgesini de alarak yüksek katma değerli üretim vizyonunu tescilledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Taypa Tekstil inovasyon gücünü tescilledi
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 10:56

Hazır giyim sektöründe tasarım ve odaklı üretim anlayışıyla faaliyet gösteren Tay Group iştiraklerinden Taypa Tekstil, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge Merkezi belgesiyle kurumsal altyapısını daha da güçlendirdi. Tasarım ve Ar-Ge süreçlerini entegre bir yapı altında yürüten şirket, ürün geliştirmeden sürdürülebilir üretim tekniklerine kadar geniş bir alanda projeler hayata geçiriyor.

2015 yılında Ergene’de kurulan ve bünyesinde 1.000 metrekarelik Ar-Ge bölümü bulunan yıkama tesisiyle teknik altyapısını güçlendiren Taypa Tekstil, ürün çeşitlendirme ve geliştirme çalışmalarını Ar-Ge merkezi çatısı altında sürdürüyor. Yıkama alanında dünyanın öncü firmalarıyla ortak workshoplar düzenleyen Taypa Tekstil, müşteri taleplerini karşılamanın ötesine geçerek trend geliştiren bir moda tedarikçisi konumunda bulunuyor.

Yüksek katma değer üreten bir organizasyon yapısı oluşturduk

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Taypa Tekstil Genel Müdürü Burak Karaarslan, ‘’Taypa Tekstil olarak, Tasarım Merkezimizin ardından şimdi de Ar-Ge Merkezi belgesini almaya hak kazandık. Bu gelişme; istikrarlı çalışma kültürümüzün, güçlü ekip sinerjimizin ve yenilikçi yaklaşımımızın somut bir göstergesi. Tasarım, ürün geliştirme ve üretim süreçlerimizi entegre bir yapı altında yöneterek daha hızlı karar alabilen ve daha yüksek katma değer üreten bir organizasyon yapısı oluşturduk. Özellikle yıkama teknolojileri, sürdürülebilir üretim prosesleri, yenilikçi ürün ve yüzey geliştirme çalışmaları ile verimlilik odaklı projelerle müşterilerimize yalnızca üretim değil, çözüm ortaklığı sunuyoruz. Dünyanın önde gelen markalarına hizmet veren bir şirket olarak, trend geliştirme ve teknik bilgi üretme kapasitemizi sürekli güçlendiriyoruz’’ dedi.

Karaarslan sözlerini şu şekilde sürdürdü: ‘’Aylık 800 bin adetlik üretim kapasitemiz, güçlü ihracat performansımız ve nitelikli insan kaynağımızla Ar-Ge merkezimizi proje geliştirme ve inovasyon kapasitemizi destekleyen stratejik bir merkez olarak konumlandırıyoruz. Önümüzdeki dönemde de teknoloji yatırımlarımızı artırarak global pazarlardaki rekabet gücümüzü daha da ileri taşımayı hedefliyoruz.’’

ETİKETLER
#Teknoloji
#inovasyon
#Sürdürülebilir Üretim
#Taypa Tekstil
#Ar-ge Merkezi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.