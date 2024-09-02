TCDD 109 personel alacak: TCDD işçi alımı başvuru tarihi ve şartları belli oldu

02 Eylül 2024 09:10 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 09:18

PTT personel alımıyla 10 bin işçiyi istihdam edecek! Şartları ve detayları belli oldu

PTT personel alımıyla 10 bin işçiyi istihdam edecek! Şartları ve detayları belli oldu

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü personel alımı yapıyor. Personel alımına ilişkin detaylar belli oldu. TCDD, 84 tren teşkil ve 25 istasyon operasyon işçisi olmak üzere 109 personel alımı yapacak.

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. 84 tren teşkil ve 25 istasyon operasyon işçisi iş yerlerine belirsiz süreli sözleşmeyle alınacak.

KPSS ŞARTI GÖZETİLECEK

İllere göre iş gücü talepleri KPSS şartı gözetilerek bugünden itibaren 6 Eylül'e kadar Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Aranan şartlar, evrak teslim tarihi ve yeri, sözlü sınav tarihi ile yeri gibi bilgiler TCDD'nin internet sitesinden (http://www.tcdd.gov.tr/) ilan edilecek.

Başvuru yapıp İŞKUR’ca gönderilen nihai listede isimleri yer alan adayların bildirilecek tarihlerde evraklarını TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim etmesi gerekiyor.

Başvuruda bulunacak adayların 31 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

Toplam 109 işçi, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Eskişehir, Kırıkkale, Karabük, Zonguldak, Kayseri, İzmir, Manisa, Uşak, Aydın, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Adıyaman, Malatya, Sivas, Hatay, Konya, Kütahya, Isparta ve Afyonkarahisar'da görevlendirilecek.