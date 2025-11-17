Menü Kapat
Hava Durumu
17°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Ümit Buget

TCDD 780 personel alacak: Kimler başvurabilecek? Şartlar belli oldu

TCDD iş yerlerinde belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılmak üzere noter huzurunda kurayla 346 ve sözlü sınavla 434 olmak üzere 780 işçi alımı yapılacak. Peki bu ilanlara kimler başvurabilecek? İşte detaylar...

TCDD 780 personel alacak: Kimler başvurabilecek? Şartlar belli oldu
AA
17.11.2025
İşletmesi Genel Müdürlüğü, noter huzurunda kura çekimiyle 346 ve sözlü sınavla 434 olmak üzere 780 işçi alacak.

Kurumun konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TCDD 780 personel alacak: Kimler başvurabilecek? Şartlar belli oldu

Buna göre TCDD iş yerlerinde belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılmak üzere noter huzurunda kurayla 346 ve sözlü sınavla 434 olmak üzere 780 işçi alımı yapılacak.

Noter huzurunda kura çekimiyle vinç operatörü, hattı, raylı sistemler sinyalizasyon ve makine bakım-onarımcısı, elektrikçi, kaynakçı, tezgah operatörü ve elektronik işçisi gibi görevler için gerçekleştirilecek.

Sözlü sınavla da demir yolu yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü, demir yolu ve yardımcı iş makineleri operatörü ve tren teşkil işçisi gibi görevler için alımda bulunulacak.

TCDD 780 personel alacak: Kimler başvurabilecek? Şartlar belli oldu

İş gücü talepleri, 21 Kasım'a kadar çalışma adresine göre Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet adresinde (https://esube.iskur.gov.tr/) yayımlanacak. Adaylar, başvurularını yine İŞKUR üzerinden yapabilecek.

İş gücü talebi ile ilgili İŞKUR tarafından belirlenen aday listesi ile evrak teslim tarihi-yeri, sözlü sınav tarihi-yeri, sözlü sınav sonucu, noter huzurunda kura çekimi tarihi-yeri ve kura sonucu gibi tüm bilgiler, https://www.tcdd.gov.tr adresinde yayımlanacak.

TCDD 780 personel alacak: Kimler başvurabilecek? Şartlar belli oldu

Bu işlerin "tehlikeli ve çok tehlikeli" sınıfında olması ve işin niteliği gereği, ilan edilen iş gücü talebi için sadece erkek adaylar başvuru yapabilecek.

TGRT Haber
