TCMB açıkladı! Hanehalkının enflasyon beklentisi belli oldu

Yıllık enflasyon beklentileri, nisanda piyasa katılımcıları, reel sektör ve hane halkı için yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2026'ya ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

Buna göre, nisanda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 1,22 puan artarak yüzde 23,39 seviyesine, reel sektör için 0,8 puan artarak yüzde 33,70 seviyesine, hane halkı için 1,67 puan artarak yüzde 51,56 seviyesine çıktı.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı geçen aya göre 0,57 puan azalarak yüzde 14,57 seviyesinde gerçekleşti.