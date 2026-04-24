Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

TCMB açıkladı! Hanehalkının enflasyon beklentisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), hanehalkı beklenti anketini yayımladı. Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 1,67 puan artarak yüzde 51,56 seviyesinde gerçekleşti.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.04.2026
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
24.04.2026
saat ikonu 10:20

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), Nisan 2026'ya ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

Buna göre, nisanda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 1,22 puan artarak yüzde 23,39 seviyesine, reel sektör için 0,8 puan artarak yüzde 33,70 seviyesine, hane halkı için 1,67 puan artarak yüzde 51,56 seviyesine çıktı.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı geçen aya göre 0,57 puan azalarak yüzde 14,57 seviyesinde gerçekleşti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Merkez Bankası yılın üçüncü faiz kararını açıkladı! Politika faizi sabit kaldı
