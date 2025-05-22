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 | İrem Çınar

TCMB Başkanı Fatih Karahan açıkladı! İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Son dakika haberi | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılının ikinci enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında bankanın değerlendirme ve tahminlerini açıkladı. İşte Karahan'ın açıklamaları...

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TCMB Başkanı Fatih Karahan açıkladı! İşte yıl sonu enflasyon tahmini
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 10:46
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 11:35

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın bugün İstanbul Finans Merkezi (İFM) TCMB yerleşkesinde yılın 2. Enflasyon Raporu sunumunu gerçekleştiriyor... Başkan Karahan son dönemde oluşan faiz, enflasyon, döviz kurları, iç dinamikler gibi birçok konuyu ele alarak yeni enflasyon hedeflerini duyurdu.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ SABİT KALDI

TCMB Başkanı Karahan "Enflasyon yıl sonu değişim tahmini 2025 yılı için yüzde 24. 2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminimizi de koruduk." dedi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan açıkladı! İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Karahan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

  • Sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ediyoruz.
  • 2024 yılı Haziran ayından bu yana dezenflasyon süreci kesintisiz bir şekilde devam ediyor.
  • Enflasyonun ana eğilimi geriledi. Hizmet enfalsyonundaki düşüş belirginleşti, mal enflasyonu da düşük seviyelerde devam ediyor.
  • Mart ve nisan aylarında finansal piyaslarda gerçekleşen hareketlilik karşısında TCMB olarak gerekli adımları attık. Önümüzdeki dönemlerde de para poltikamızdaki kararlı duruşu sürdürerek dezenflasyonun devamı sağlayacak sürdüreceğiz.
TCMB Başkanı Fatih Karahan açıkladı! İşte yıl sonu enflasyon tahmini

KÜRESEL EKONOMİK GELİŞMELER

  • Küresel çapta önemli değişimlere şahit oluyoruz. 2 Nisan'da ABD tarafından geniş kapsamlı bir gümrük vergisi paketi açıklandı.
  • Son dönemdeki yumuşamaya rağmen, küresel ticaret ve ekonomiye dair yüksek seviyelerini koruyor.
  • Enerji emtia fiyatlarında belirgin düşüşler gördük. Fiyatlar önceki rapor döneminin altında kalmaya devam ediyor.
    Gelişmiş ülkeler için 2025 enflasyon beklentilerini bir miktar artırdı. Tarifeler sonrası daha fazla faiz indirimi fiyatlanıyor.
  • Sıkı para politikası sonucu talep kompozisyonu daha dengeli hala geldi.
  • Kartla yapılan harcamalar tüketimde ivme kaybına işaret ediyor.
  • 2025 yılı için ise cari açık üzerinde enerji ve emtia fiyatları kaynaklı aşağı yönlü, küresel talep kaynaklı yukarı yönlü riskler öne çıkıyor.
  • İlk çeyrekte talep koşullarının enflasyonu düşürücü etkisi azaldı. Talep koşullarının dezenflasyon süreciyle uyumlu hareket edeceğini öngörüyoruz.
  • İhracat ılımlı bir artışla gücünü koruyor. İthalatta ise artış söz konusu.
  • Dezenflasyon süreci kesintisiz bir şekilde devam ediyor.
  • Üç aylık veriler enflasyonun ana eğiliminde yatay bir seyre işaret ediyor.
  • Mal enflasyonu görece düşük seyrediyor. Hizmet enflasyonundaki düşüş belirginleşiyor. Temel mal enflasyonunda fiyat artışları güç kazandı.
  • Zirai don hadisesi önümüzdeki dönem için yukarı yönlü riskleri artırdı.
  • Nisan ayında enflasyon beklentilerindeki iyileşme yavaşladı.
TCMB Başkanı Fatih Karahan açıkladı! İşte yıl sonu enflasyon tahmini

PARA POLİTİKASI AÇIKLAMALARI

  • TL varlıklardan çıkış para piyasası fonları kaynaklı.
  • Yaptığımız faiz artışları mevduat ve kredi fiyatlamalarına beklentilerimiz ölçüsünde yansıdı.
TCMB Başkanı Fatih Karahan açıkladı! İşte yıl sonu enflasyon tahmini

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ AÇIKLANDI

  • Enflasyon yıl sonu değişim tahmini 2025 yılı için yüzde 24. 2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminimizi de koruduk.
  • Enflasyon görünümünde ciddi bir bozulma yaşanmasının önüne geçtik.
  • Enflasyonun 2027 yılında yüzde 8’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz.
  • Yıl sonunun yaklaşması nedeniyle, 2025 tahmin aralığının mekanik olarak daralması gerekirdi. Ancak, son dönem artan belirsizlikler nedeniyle, tahmin aralığımızı yüzde 19 ile 29 olarak koruduk. Tahmin aralığı 2026 yıl sonu için ise yüzde 6 ve 18’e karşılık gelmektedir.
  • 2025 yılındaki tahmin güncellemesinde, yukarı ve aşağı yönlü etkiler birbirini dengeledi.
  • Burada öne çıkan unsurlardan biri gıda fiyatları varsayımımızda işlenmemiş gıda kaynaklı yaptığımız artış oldu. Bu değişiklik, bir önceki tahminimizi 0,5 puan yukarı çekti.

İLK TOPLANTIDA ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELTİLMİŞTİ

7 Şubat'ta gerçekleştirilen 1. Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında 2025 yıl sonu için enflasyon tahmini yüzden 21'den yüzde 24'e çıkarılmıştı. Ayrıca, 1. Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında enflasyon tahmin aralığı yüzde 29-29 olmuştu. Enflasyon tahminleri 2026 sonu için yüzde 12, 2027 sonu için ise yüzde 8 olarak açıklanmıştı. 2026 yılı için tahmin aralığı ise yüzde 6-18 olarak açıklanmıştı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan açıkladı! İşte yıl sonu enflasyon tahmini

FATİH KARAHAN'DAN ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM AÇIKLAMASI

Karahan 'Asgari ücrete ara zam olur mu?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Enflasyon patikasını etkileyen önemli gelişme oldu. Yukarı yönlü etkileyen faktörlere baktığımızda mart ayında çıkan kurdaki beklenenin üzerinde artış. Burada belirleyecek olan geçişkenliğin ne kadar olduğu. Biz burada karar verici değiliz. Bir komisyon var, kendi çalışmalarını yapıyor. Tavsiye de biz kurula yapmıyoruz. Raporda sunduğumuz enflasyon tahminleri ücret gelişmeleri dahil çeşitli varsayımlar çerçevesinde şekilleniyor. Yetkili mercilerin açıklaması çerçevesinde oluşuyor. Yüksek enflasyon ücretlerin reel olarak erimesine neden oluyor bize düşen burada temel şey enflasyonu kalıcı olarak düşürmek."

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ETİKETLER
#para politikası
#enflasyon
#ekonomi
#tcmb
#fatih karahan
#dezenflasyon
#küresel ekonomi
#İstanbul Finans Merkezi (İfm)
#Ekonomi
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