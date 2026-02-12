Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

TCMB Başkanı Karahan: Yıl sonunda enflasyonun yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığının yüzde 13-19’dan yüzde 15-21’e yükseltildiğini açıklarken, ara hedeflerde ise değişikliğe gidilmediğini duyurdu. Karahan, "Enflasyon ara hedefimizi, 2026 ve 2027 yılları için, sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruduk. 2028 yılı için ise ara hedefimizi yüzde 8 olarak belirledik" değerlendirmesinde bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TCMB Başkanı Karahan: Yıl sonunda enflasyonun yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 12:01

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2026-I"in tanıtımı amacıyla bugün saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde toplantı düzenledi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığının yüzde 13-19’dan yüzde 15-21’e yükseltildiğini açıklarken, ara hedeflerde ise değişikliğe gidilmediğini duyurdu.

Karahan, "Enflasyon ara hedefimizi, 2026 ve 2027 yılları için, sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruduk. 2028 yılı için ise ara hedefimizi yüzde 8 olarak belirledik." ifadelerini kullandı.

TCMB Başkanı Karahan: Yıl sonunda enflasyonun yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz

TCMB Başkanı Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Kredi büyümesini dezenflasyon süreciyle uyumlu tutmak ve parasal aktarımı güçlendirmek amacıyla son dönemde ilave adımlar attık.

2026 yıl sonunda enflasyonun yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz.

Enflasyon ara hedefimizi ise 2026 ve 2027 yılları için sırası ile yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruduk.

Dezenflasyon sürecinde ara hedeflerimize ulaşmak için para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz.

Altın fiyatlarında yaşanan yükselişin etkisi, TL ve döviz mevduatlarında görüldü.

TCMB Başkanı Karahan: Yıl sonunda enflasyonun yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz

'KİRA ENFLASYONU 30-36 BANDINDA'

Kira tarafında öncü göstergeler ana eğilimin aşağı yönlü olduğuna işaret ediyor. Aylık kira enflasyonunda net bir yavaşlama söz konusu. Kira enflasyonunun yıl sonu yüzde 30-36 arasında olabileceği tahmin ediliyor.

Son düzenlemeler eğitim sektöründeki dezenflasyonu destekleyecektir. Temel mallara bakınca döviz kuru etkisiyle zayıflamış enflasyon söz konusu. Dezenflasyon sürecinin hedeflerle uyumlu sürmesi için sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. TL mevduat payını artırmayı hedefleyen düzenlemeyi uygulamayı sürdürüyoruz.

Kredi büyümesindeki dalgalanmaları sınırlandırıyor ve TL ağırlığını koruyoruz. Piyasada fazla likidite koşulları devam ediyor. Türk lirası likidite yönetiminde operasyonel esnekliğin korunabilmesi için APİ portföy büyüklüğünün desteklenmesi önem arz ediyor. Yıl içinde kademeli alımlarımızla APİ portföyünü desteklemeye devam edeceğiz. Veriler, politika faizi adımlarımızın, mevduat ve kredi fiyatlamalarına önemli ölçüde yansıdığını gösteriyor.

TCMB Başkanı Karahan: Yıl sonunda enflasyonun yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz

ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ

Enflasyonun 2026'da yüzde 15-21 aralığında (Önceki yüzde 13-19) olacağını tahmin ediyoruz. 2027 sonu için yüzde 6-12. Ara hedefler 2026 ve 2027 için yüzde 16 ve yüzde 9 olarak korundu. 2028 ara hedefi yüzde 8 olarak belirlendi. Ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılık sağlanacak. Enflasyonu ara hedeflerle uyumlu şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız.

SORU CEVAP

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karahan, tahmin aralığının alt ve üst bandında yukarı yönlü güncellemenin sebebini şöyle açıkladı. Karahan, "1 puan civarında artış TÜFE hesaplamasında yapılan EUROSTAT uyumu kapsamındaki güncellemeden kaynaklı. Diğer sebep de varsayımlarımızdaki güncellemeler. TL cinsi ithalat fiyatları olarak söylüyoruz ama daha çok enerji fiyatlarındaki artışla ilgili. Diğer unsur ise gıda fiyatları nedeniyle güncelleme. Son olarak da dış talepte toparlanma." Bu yıl en çok öne çıkacak unsurun hizmet enflasyonunda düşüş olduğunu belirten Karahan, "Özellikle kira enflasyonunda aşağı eğilim öne çıkıyor, burada kırılma devam edecek, yıl sonunda yüzde 30 civarına düşmesini bekliyoruz" dedi. Karahan, gıda enflasyonunun zaman zaman etkili olduğunu kaydederek, "Ramazanın da etkisiyle şubat ve martta etkisi görülecek ama iklim koşullarıyla bu alanda da dezenflasyona katkı geleceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Merkez Bankası toplam rezervleri 218,2 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı
Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına kimler getirildi? Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara kimdir?
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.