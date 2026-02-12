TCMB Başkanı Karahan: Yıl sonunda enflasyonun yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2026-I"in tanıtımı amacıyla bugün saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde toplantı düzenledi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığının yüzde 13-19’dan yüzde 15-21’e yükseltildiğini açıklarken, ara hedeflerde ise değişikliğe gidilmediğini duyurdu.

Karahan, "Enflasyon ara hedefimizi, 2026 ve 2027 yılları için, sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruduk. 2028 yılı için ise ara hedefimizi yüzde 8 olarak belirledik." ifadelerini kullandı.

TCMB Başkanı Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Kredi büyümesini dezenflasyon süreciyle uyumlu tutmak ve parasal aktarımı güçlendirmek amacıyla son dönemde ilave adımlar attık.

2026 yıl sonunda enflasyonun yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz.

Enflasyon ara hedefimizi ise 2026 ve 2027 yılları için sırası ile yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruduk.

Dezenflasyon sürecinde ara hedeflerimize ulaşmak için para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz.

Altın fiyatlarında yaşanan yükselişin etkisi, TL ve döviz mevduatlarında görüldü.

'KİRA ENFLASYONU 30-36 BANDINDA'

Kira tarafında öncü göstergeler ana eğilimin aşağı yönlü olduğuna işaret ediyor. Aylık kira enflasyonunda net bir yavaşlama söz konusu. Kira enflasyonunun yıl sonu yüzde 30-36 arasında olabileceği tahmin ediliyor.

Son düzenlemeler eğitim sektöründeki dezenflasyonu destekleyecektir. Temel mallara bakınca döviz kuru etkisiyle zayıflamış enflasyon söz konusu. Dezenflasyon sürecinin hedeflerle uyumlu sürmesi için sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. TL mevduat payını artırmayı hedefleyen düzenlemeyi uygulamayı sürdürüyoruz.

Kredi büyümesindeki dalgalanmaları sınırlandırıyor ve TL ağırlığını koruyoruz. Piyasada fazla likidite koşulları devam ediyor. Türk lirası likidite yönetiminde operasyonel esnekliğin korunabilmesi için APİ portföy büyüklüğünün desteklenmesi önem arz ediyor. Yıl içinde kademeli alımlarımızla APİ portföyünü desteklemeye devam edeceğiz. Veriler, politika faizi adımlarımızın, mevduat ve kredi fiyatlamalarına önemli ölçüde yansıdığını gösteriyor.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ

Enflasyonun 2026'da yüzde 15-21 aralığında (Önceki yüzde 13-19) olacağını tahmin ediyoruz. 2027 sonu için yüzde 6-12. Ara hedefler 2026 ve 2027 için yüzde 16 ve yüzde 9 olarak korundu. 2028 ara hedefi yüzde 8 olarak belirlendi. Ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılık sağlanacak. Enflasyonu ara hedeflerle uyumlu şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız.

SORU CEVAP

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karahan, tahmin aralığının alt ve üst bandında yukarı yönlü güncellemenin sebebini şöyle açıkladı. Karahan, "1 puan civarında artış TÜFE hesaplamasında yapılan EUROSTAT uyumu kapsamındaki güncellemeden kaynaklı. Diğer sebep de varsayımlarımızdaki güncellemeler. TL cinsi ithalat fiyatları olarak söylüyoruz ama daha çok enerji fiyatlarındaki artışla ilgili. Diğer unsur ise gıda fiyatları nedeniyle güncelleme. Son olarak da dış talepte toparlanma." Bu yıl en çok öne çıkacak unsurun hizmet enflasyonunda düşüş olduğunu belirten Karahan, "Özellikle kira enflasyonunda aşağı eğilim öne çıkıyor, burada kırılma devam edecek, yıl sonunda yüzde 30 civarına düşmesini bekliyoruz" dedi. Karahan, gıda enflasyonunun zaman zaman etkili olduğunu kaydederek, "Ramazanın da etkisiyle şubat ve martta etkisi görülecek ama iklim koşullarıyla bu alanda da dezenflasyona katkı geleceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.