TCMB Başkanı Karahan’dan TL açıklaması: Değer kazanmasını bekliyoruz

24 May 2024 09:57 - Güncelleme : 24 May 2024 11:10

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı! Hem dolar hem altında büyük hamle

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı! Hem dolar hem altında büyük hamle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, İstanbul’da Uluslararası Arap Bankacılık Zirvesi’ne katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Karahan hem enflasyon hem de TL ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

TCMB Başkanı Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Enflasyonun mayısta yüzde 75 ile zirveye ulaşmasını, manşet enflasyonda haziran ayı itibarıyla ciddi bir gerileme bekliyoruz.

Aylık bazda enflasyon trendinin aşağı doğru gelmesini bekliyoruz.

Önümüzdeki dönemde sıkı para politikasını devam ettireceğiz.

Normalleşme gerçekleştikçe bankaların bilançolarını yönetmelerinde daha fazla yük üstlenmeleri gerekecek.

Bankacılık sistemindeki TL mevduatın payı Ağustos 2023'teki yüzde 31 seviyesinden yüzde 45'e yükseldi. TL'nin reel olarak değer kazanmasını bekliyoruz.

Para politikası yaklaşımımız bankacılık sektörünün büyümesini desteklemeye devam edecek.

Sıkılaşmanın bankacılık sektörüne faydalı olacağını düşünüyoruz. Yüksek enflasyon ortamına rağmen bankacılık sektörü kârlılığını devam ettirebiliyor. TL mevduatlarda ciddi artış gözlemliyoruz.

Katılım bankacılığının büyümesi için daha fazla alan var. Katılım bankacılığında büyümenin Türkiye ekonomisi üzerinde olumlu etkilerini görüyoruz.

Yaptığımız düzenlemeler, fazla TL likiditesinin sterilize edilmesine, TL mevduata geçişin desteklenmesine ve aşırı kredi büyümesinin önlenmesine imkân sağlayacak.