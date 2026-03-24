TCMB duyurdu! Kısa vadeli dış borç stoku ocakta arttı

Kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku, ocakta bir önceki aya göre yüzde 3,6 artarak 173,4 milyar dolara çıktı. işte detaylar ve tüm rakamlar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), Ocak ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri'ni paylaştı. Buna göre, Türkiye’nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki aya göre yüzde 3,6 oranında artarak Ocak ayı itibarıyla 173,4 milyar ABD doları oldu. Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku, 239,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 7,0 oranında artarak 77,5 milyar ABD doları oldu. Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki aya göre yüzde 3,3 oranında artarak 8,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 2,3 oranında artışla 19,4 milyar ABD doları oldu. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 4,3 oranında artışla 22,2 milyar ABD doları olurken, TL cinsinden mevduatlar yüzde 14,5 oranında artarak 27,1 milyar ABD doları oldu. Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında azalarak 68,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri, yüzde 1,6 oranında azalarak 61,5 milyar ABD doları olurken, nakit kredi kaynaklı yükümlülükler yüzde 16,3 artarak 6,8 milyar ABD doları oldu.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun yüzde 33,7’sinin ABD doları, yüzde 26,9’unun Euro, yüzde 25,5’inin Türk lirası ve yüzde 13,9’unun diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Kalan vadeye göre KVDB stokunda, yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’de yerleşik bankalardaki mevduat stoku 68,7 milyar dolara yükselirken, bankalar ve diğer sektörlerin kredi ve tahvil yükümlülükleri ise 71,0 milyar dolara yükseldi.

