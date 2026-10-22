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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 17:26
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 17:28

TCMB haftalık verilerini açıkladı: Toplam Rezervler belli oldu

Merkez Bankası rezervleri 16 Ekim haftasında 2 milyar 478 milyon dolar azaldı. Böylece toplam rezervler, 169 milyar 97 milyon dolara geriledi.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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TCMB haftalık verilerini açıkladı: Toplam Rezervler belli oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 17:26
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 17:28

() haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 16 Ekim haftasında toplam 2 milyar 478 milyon dolar düşüş kaydetti.

Söz konusu azalışla birlikte TCMB'nin toplam rezerv büyüklüğü bir önceki haftaki 171,5 milyar dolar seviyesinden 169 milyar 97 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde brüt 62,1 milyar dolara inerken, 106,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

REZERVR BİLEŞENLERİNDEKİ DEĞİŞİM VE SON DURUM

16 Ekim 2026 itibarıyla sonlanan bir haftalık periyotta Merkez Bankası'nın brüt döviz ve altın rezervlerindeki hareketler şu şekilde kaydedildi:

TCMB haftalık verilerini açıkladı: Toplam Rezervler belli oldu

TCMB REZERV VERİLERİ (16 EKİM 2026)

  • Brüt Döviz Rezervleri: 62 milyar 148 milyon USD (Önceki: 64,56 milyar USD | -2,41 milyar USD)
  • Altın Rezervleri: 106 milyar 949 milyon USD (Önceki: 107,00 milyar USD | -59 milyon USD)
  • Toplam TCMB Rezervleri: 169 milyar 97 milyon USD (Önceki: 171,57 milyar USD | -2,47 milyar USD)

SON 6 AYIN REZERV SEYRİ (MİLYON DOLAR)

Merkez Bankası verilerine göre 2026 yılının ikinci çeyreğinden itibaren kaydedilen öne çıkan haftalık toplam rezerv rakamları şu şekildedir:

TCMB TARİHSEL REZERV TABLOSU

  • 17 Nisan 2026: 174.467 milyon USD
  • 26 Haziran 2026: 149.205 milyon USD
  • 21 Ağustos 2026: 188.450 milyon USD
  • 09 Ekim 2026: 171.575 milyon USD
  • 16 Ekim 2026: 169.097 milyon USD

 

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ETİKETLER
#rezervler
#altın rezervleri
#türkiye cumhuriyet merkez bankası
#tcmb
#döviz rezervleri
#Ekonomi
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