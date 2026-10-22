TCMB haftalık verilerini açıkladı: Toplam Rezervler belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 16 Ekim haftasında toplam rezervler 2 milyar 478 milyon dolar düşüş kaydetti.

Söz konusu azalışla birlikte TCMB'nin toplam rezerv büyüklüğü bir önceki haftaki 171,5 milyar dolar seviyesinden 169 milyar 97 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde brüt döviz rezervleri 62,1 milyar dolara inerken, altın rezervleri 106,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

REZERVR BİLEŞENLERİNDEKİ DEĞİŞİM VE SON DURUM

16 Ekim 2026 itibarıyla sonlanan bir haftalık periyotta Merkez Bankası'nın brüt döviz ve altın rezervlerindeki hareketler şu şekilde kaydedildi:

TCMB REZERV VERİLERİ (16 EKİM 2026)

Brüt Döviz Rezervleri: 62 milyar 148 milyon USD (Önceki: 64,56 milyar USD | -2,41 milyar USD )

62 milyar 148 milyon USD Altın Rezervleri: 106 milyar 949 milyon USD (Önceki: 107,00 milyar USD | -59 milyon USD )

106 milyar 949 milyon USD Toplam TCMB Rezervleri: 169 milyar 97 milyon USD (Önceki: 171,57 milyar USD | -2,47 milyar USD)

SON 6 AYIN REZERV SEYRİ (MİLYON DOLAR)

Merkez Bankası verilerine göre 2026 yılının ikinci çeyreğinden itibaren kaydedilen öne çıkan haftalık toplam rezerv rakamları şu şekildedir:

TCMB TARİHSEL REZERV TABLOSU