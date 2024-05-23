TCMB'den TL'yi destekleyen adım geldi, döviz kredilerinde sınır kararı

23 May 2024 15:52 - Güncelleme : 23 May 2024 15:57

Kredi kartı en son ihtimal! Uzman isim 'Vatandaşa açık kapı gerek' dedi, mevduata işaret etti

Kredi kartı en son ihtimal! Uzman isim 'Vatandaşa açık kapı gerek' dedi, mevduata işaret etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizlerini yüzde 50'de sabit bırakırken faiz kararı sonrası TCMB'den likidite fazlasının sterilizasyonu amacıyla TL'yi destekleyecek yeni bir adım geldi.

ZORUNLU KARŞILIK ORANLARI DEĞİŞTİ

Merkez Bankası, TL mevduatı destekleyici, KKM'de düşüşü hızlandırıcı ve döviz kredilerinde artışı sınırlayıcı kararını açıkladı. TCMB'den yapılan açıklamaya göre kısa vadeli TL mevduat için zorunlu karşılık oranı yüzde 8'den yüzde 12'ye çıktı. Bununla beraber uzun vadeli mevduat için ise sıfırdan yüzde 8'e yükseldi.

Kısa vadeli KKM'de zorunlu karşılık oranı yüzde 25'ten yüzde 33'e, uzun vadeli KKM'de ise yüzde 10'dan yüzde 22'ye yükseldi. Yeni oranlarda tesis tarihi 24 Mayıs olarak açıklandı.

YABANCI KREDİYE BÜYÜME SINIRI GELDİ

Zorunlu karşılık faiz ve komisyon uygulamalarında da bir dizi değişiklik yapıldı. Buna göre, KKM’nin TL’ye geçişine ilişkin hedef korundu. Yenileme dahil toplam hedef yüzde 75’e düşürüldü. Tüzel kişi KKM ile gerçek ve tüzel kişi YUVAM hesapları bir sonraki hesaplama döneminden itibaren geçerli olacak şekilde toplam hedef hesaplamasından çıkarıldı.

Toplam hedefin sağlanması halinde KKM için tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranı politika faiz oranının yüzde 40’ına düşürüldü. Yabancı para kredilere aylık yüzde 2 büyüme sınırı getirilirken sınırı aşan kredi tutarı kadar Türk Lirası cinsinden zorunlu karşılığın bir yıl boyunca bloke olarak tesis edilmesine karar verildi.