TCMB'nin 94. hesap dönemi bilançosu yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 31 Aralık 2025'te sona eren 94. hesap dönemine ilişkin bilançosu, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. İşte detaylar ve tüm rakamlar...

Buna göre, 2025 sonu itibarıyla 'nin aktif toplamı 12 trilyon 403 milyar 663 milyon 86 bin 819 lira düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde bankanın altın mevcudu, 4 trilyon 817 milyar 61 milyon 208 bin 973 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2025 sonu itibarıyla açıkladığı bilançosunda aktif toplamı ve altın mevcutları ile birlikte önemli bir zarar kaydedildiği belirtilirken, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) da aynı dönemde zarar açıkladığı bilgisi yer almaktadır.
TCMB'nin 2025 sonu itibarıyla aktif toplamı 12 trilyon 403 milyar 663 milyon 86 bin 819 lira oldu.
Aynı dönemde bankanın altın mevcudu 4 trilyon 817 milyar 61 milyon 208 bin 973 lira olarak gerçekleşti.
TCMB'nin 2025 dönemi zararı 1 trilyon 64 milyar 875 milyon 321 bin 767 lira oldu.
ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'te 18,7 milyar dolar zarar açıkladı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise 2025'i 1 milyar 254 milyon avro zararla kapattı.
Geçen yıl sonu itibarıyla TCMB'nin ihtiyat akçesi tutarı 334 milyon 168 bin 579 lira olarak kaydedildi. Bu sonuçlarla Bankanın 2025 dönemi zararı, 1 trilyon 64 milyar 875 milyon 321 bin 767 lira oldu.

FED VE ECB DE ZARAR AÇIKLADI

ABD (Fed), 2025'te 18,7 milyar dolarla üst üste üçüncü yılda faaliyet zararı bildirdi. Banka, 2023'te 114,3 milyar dolar, 2024'te ise 77,6 milyar dolarlık faaliyet zararı açıklamıştı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) da geçen yılı 1 milyar 254 milyon avro zararla kapattı. ECB, 2024 yılını 7,944 milyar avro, 2023'ü ise 1,27 milyar avro zararla kapatmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Merkez Bankası açıkladı: rezerv miktarı yükselişe geçti
