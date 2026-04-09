Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Merkez Bankası açıkladı: rezerv miktarı yükselişe geçti

TCMB'nin net uluslararası rezervleri 3 Nisan'da sona eren haftada 6,3 milyar dolar yükselişle 161,64 milyar dolara çıktı. İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a saldırması ile başlayan savaşın ardından Merkez Bankası rezervleri ilk defa yükselişe geçti.

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasıyla başlayan savaşın ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net uluslararası rezervleri 3 Nisan'da sona eren haftada 161,64 milyar dolara yükseldi.
TCMB'nin net uluslararası rezervleri 6,3 milyar dolar arttı.
Döviz varlıkları yüzde 6,6 artışla 50,73 milyar dolara ulaştı.
Altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 3,2 artışla 103,23 milyar dolar oldu.
IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 0,2 azalarak 7,68 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
ALTIN REZERVLERİNDE YÜZDE 3'LÜK ARTIŞ

TCMB verilerine göre, döviz varlıkları yüzde 6,6 yükselerek 50,73 milyar dolara çıkarken, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 3,2 yükselişle 103,23 milyar dolar oldu. IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 0,2 azalarak 7,68 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlık TürüÖnceki Değer (Milyar $)Değişim OranıSon Değer (Milyar $)
Döviz Varlıkları47,59+6,6%50,73
Altın Cinsinden Rezerv Varlıkları99,93+3,2%103,23
IMF Rezerv Pozisyonu ve SDR Toplamı7,83-0,2%7,68
