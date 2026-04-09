Merkez Bankası açıkladı: rezerv miktarı yükselişe geçti

İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a saldırması ile başlayan savaşın ardından Merkez Bankası rezervleri ilk defa yükselişe geçti. TCMB'nin net uluslararası rezervleri 3 Nisan'da sona eren haftada 6,3 milyar dolar yükselişle 161,64 milyar dolara çıktı.

Özetle

ALTIN REZERVLERİNDE YÜZDE 3'LÜK ARTIŞ

TCMB verilerine göre, döviz varlıkları yüzde 6,6 yükselerek 50,73 milyar dolara çıkarken, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 3,2 yükselişle 103,23 milyar dolar oldu. IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 0,2 azalarak 7,68 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.